Spari in mezzo alla strada contro la gang rivale, dieci feriti

New York – Paura nel quartiere Queens di New York, dove intorno alle 22.30 dello scorso sabato è avvenuta una sparatoria tra gang rivali. Dieci persone sono rimaste ferite, fortunatamente nessuna in pericola di vita.

New York – La sparatoria nel Queens

Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso il momento della sparatoria. Nel video, pubblicato poi su Twitter dalla polizia di New York, si vedono due persone a volte coperto estrarre le pistole dai pantaloni e fare fuoco. Poi i malviventi si sono dati alla figa a bordo di scooter guidati da altre due persone.

Sembrerebbe che i bersagli dei due fossero alcuni membri di una gang rivale. A quanto si apprende, infatti, tre dei feriti apparterrebbero ai Trinitarios, uno dei gruppi criminali più violenti di New York. Gli altri sarebbero invece estranei alle lotte tra gang e avrebbero avuto solamente la sfortuna di trovarsi nella zona al momento della sparatoria.

🚨WANTED for ASSAULT: On 7/31/21 at approx. 10:41 PM, in front of 97-07 37 Ave in Queens, two males displayed firearms and shot into a crowd striking 10 people, then 2 additional suspects picked them up on scooters and fled. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/kepo3L6i0b

