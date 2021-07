Totosindaci, nel centrosinistra prende quota Mariastella Fuselli

Orte - Elezioni comunali - L'ex vicesindaco sarebbe il nome più caldo delle ultime settimane - A destra l'unica certezza rimane Giuliani

Orte – (a.c.) – Conto alla rovescia partito per le elezioni comunali di ottobre, ma a poco più di un mese dalla chiusura delle liste, a Orte mancano ancora notizie certe sugli schieramenti in campo. Nel centrosinistra, sempre alla ricerca del candidato sindaco condiviso tra Pd, Idee chiare e gli altri gruppi che compongono la coalizione, l’ultimo nome che sembra aver preso quota è quello di Mariastella Fuselli. A destra, invece, i tre opposti schieramenti continuano ognuno per la propria strada, ma l’unico già sicuro della candidatura è Angelo Giuliani.

Mariastella Fuselli

Fuselli ha fatto parte della giunta Giuliani come vicesindaco, assessore all’Istruzione e all’Ambiente, fino alle burrascose dimissioni del settembre 2020, annunciate in diretta durante il consiglio comunale. Dopo essere uscita dalla maggioranza, ha creato il suo gruppo Ortecivica 2026 e si è avvicinata all’opposizione, firmando, insieme agli esponenti del centrosinistra, la mozione di sfiducia che poi ha portato alla caduta di Giuliani dello scorso aprile.

Ora Fuselli sarebbe addirittura tra i nomi caldi per il ruolo di unificatrice del centrosinistra. Quel candidato terzo che garantirebbe l’equilibrio della coalizione, non essendo espressione diretta né del Pd né di Idee chiare.

Chiaramente il tavolo è ancora nel pieno dei lavori e quella su Fuselli è solo una delle tante voci che si sono susseguite nelle ultime settimane. Nessuno in area centrosinistra ha ancora fatto trapelare indicazioni chiare, ma la sensazione è che il nome definitivo del candidato sindaco arriverà a strettissimo giro.

In ebollizione anche la situazione del centrodestra. Per il momento i tre schieramenti in campo (Orizzonte comune di Giuliani, Noi con Orte di Fraticelli e Città futura, vicina a Fratelli d’Italia) sembrano intenzionati a procedere ognuno per contro proprio. Ma l’unico già sicuro da mesi della candidatura è l’ex sindaco Giuliani, che praticamente ha iniziato la campagna elettorale fin dal giorno stesso della sua sfiducia, col sostegno dalla parte residua di maggioranza che gli è rimasta vicina.

Noi con Orte e Città futura, almeno secondo i bookmakers della politica locale (e anche secondo le parole dello stesso Fraticelli), sono invece destinati a trovare un accordo, anche se quel giorno non sembra ancora arrivato.

Chi resta distante da tutti i partiti e si propone come “terzo polo” è Direzione domani, il movimento civico che fa riferimento a Valentina Polo e Massimo Dionisi, che vuole presentare un progetto alternativo intenzionato a camminare il più possibile con le proprie gambe.

1 agosto, 2021