Travolto da un’auto mentre stava tornando a casa in bicletta, muore un turista 21enne

Gallipoli – Tragedia nella notte a Gallipoli, in Puglia. Due ragazzi 21enni di Modena in vacanza sono stati travolti da una macchina mentre stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale. Uno è morto, l’altro è rimasto ferito. L’autista dell’auto, un 41enne del posto, sarebbe risultato positivi all’alcol test.

A dare la notizia è il Resto del Carlino. Secondo quanto scrive il quotidiano emiliano, i carabinieri, che indagano sulla vicenda, starebbero procedendo nei confronti dell’autista della macchina per omicidio stradale.

Nell’investimento, il ragazzo sarebbe sbalzato dalla bici e avrebbe riportato lesioni mortali durante la caduta. L’amico è rimasto invece ferito nell’impatto. La salma, a quanto si apprende, verrà trasportata a Lecce per l”autopsia.

1 agosto, 2021