Terni - Arrestato dai carabinieri un uomo che è stato raggiunto in via Bartocci, dopo aver percorso varie vie del centro in cui ha eseguito numerose manovre pericolose, urtando poi l'auto di servizio

Condividi la notizia:











Terni – Trovato con l’hashish dopo un inseguimento.

“Verso le 13 di sabato scorso – si legge in una nota – a Terni, i militari della sezione operativa del locale comando compagnia carabinieri, con il supporto dei militari del nucleo carabinieri cinofili di Ponte Galeria di Roma, al termine di un predisposto servizio antidroga hanno arrestato, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti e spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate: un ternano del 1966, già noto alle forze dell’ordine.

Terni – La macchina bloccata dai carabinieri

Gli operanti sono andati nella mattina nella casa dell’uomo per effettuare una perquisizione ma non lo hanno trovato; le successive ricerche hanno permesso di individuarlo in una piscina, sempre nell’ambito comunale, dove si era recato per trascorrere la mattinata.

Alla vista dei militari, tuttavia, l’uomo è subito scappato a piedi raggiungendo il suo veicolo parcheggiato poco distante e, dopo essersi messo alla guida, ha provato a dileguarsi. Inseguito dai carabinieri è stato raggiunto in via Bartocci, dopo aver percorso varie vie di questo centro cittadino in cui ha eseguito numerose manovre pericolose.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo ha urtato volontariamente l’auto di servizio terminando così la propria fuga. Successivamente si è opposto al controllo ingaggiando una breve colluttazione con i carabinieri.

La perquisizione in casa e della macchina, eseguita in concorso con i militari del citato nucleo cinofili, ha permesso di ritrovare complessivamente poco più di 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 200 euro in banconote risultate essere false e un bilancino elettronico di precisione, il tutto posto sotto sequestro.

Nel contesto dell’attività, anche la compagna convivente dell’uomo, sua coetanea, è stata denunciata alla competente Procura della Repubblica di Terni per le medesime ipotesi delittuose. All’uomo è stata inoltre ritirata la patente di guida a causa delle manovre pericolose eseguite durante la fuga. I militari rimasti coinvolti nell’incidente hanno dovuto tutti ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale”.

A Orvieto, riporta una nota, “nel tardo pomeriggio di ieri una donna, in compagnia di una sua amica, ha telefonato sul numero unico di emergenza 112 riferendo di essersi smarrita in una strada di campagna nella zona di Montegabbione. A causa della strada disconnessa, inoltre, l’auto era rimasta bloccata. Il navigatore le aveva condotte lì, malgrado dovessero raggiungere l’abitazione di conoscenti, attraverso strade di campagna disconnesse, per cui chiedevano aiuto in quanto non sapevano come uscire da quella strada e non sapevano neanche indicare telefonicamente la propria posizione.

La Centrale Operativa dei Carabinieri del Comando Compagnia di Orvieto inviava per le ricerche sul posto i Carabinieri del Comando Stazione di Fabro che trovavano le persone in località Casabianca del comune di Montegabbione e le riconducevano sulla strada principale”.

Condividi la notizia:











2 agosto, 2021