“A un metro da te… priciso, priciso”, il Covid raccontato dai ragazzi del teatro integrato

di Daniele Camilli

Nepi – “A un metro da te… priciso, priciso”. E ad occuparsene è “L’altro lato della luna”, alla rocca dei Borgia, Nepi. L’altra sera, quando è andato in scena lo spettacolo della compagnia teatrale Gea. Il primo di teatro integrato sul territorio dopo la lunga assenza dovuta al Covid. Un racconto dell’annus horribilis fatto da chi il virus non solo l’ha vissuto, come tutti, ma l’ha anche subito. Probabilmente più di tutti. Il punto di vista di chi è stato veramente costretto in casa più di ogni altro.

Ed è proprio di questo che s’è parlato a teatro. Il Covid. Con un’opera che propone lo spaccato di un mondo cambiato. A partire dalle persone. Protagonisti in scena, alla rocca dei Borgia, ragazzi e ragazze del centro socio educativo “Piero Carletti” di Nepi e dei programmi Pai. Il tutto, con il patrocinio del comune di Nepi e della Asl di Viterbo, la collaborazione dell’Ens-Sezione provinciale di Viterbo e dell’Uosi disabile adulto del distretto VT5. Uno spettacolo che fa parte della rassegna “Nepi estate 2021” promossa dal comune e dalla Pro loco.

“A un metro da te… priciso, priciso”. Spettacolo teatrale. Regia di Armando Alfonsi e della psicologa Daniela Brancone. Con la traduzione in Lis durante lo spettacolo.

“Un ritorno sul palcoscenico tanto atteso quanto emozionante per tutti noi – ha detto la presidente della cooperativa sociale Gea, Alessandra Senzacqua -, innanzitutto per i ragazzi e gli operatori protagonisti di questo nuovo debutto, per i quali il teatro rappresenta un prezioso momento di crescita e condivisione”.

Gli attori della compagnia hanno messo in scena quanto accaduto e sta accadendo in quest’ultimo anno e mezzo. Quello del Covid. Tra lockdown, zone rosse e vaccini. Restituendolo con generosità e ironia. In sintonia col pubblico presente, parte attiva dello spettacolo.

“Anche durante la pandemia – ha proseguito Senzacqua – i ragazzi della compagnia de ‘L’altro lato della luna’ hanno proseguito le loro attività laboratoriali di teatro, grazie alle quali hanno ritagliato preziosi momenti di socializzazione e divertimento. Quest’anno il tutto è reso ancor più speciale dalla rappresentazione in Lis dello spettacolo, grazie alle nostre due Lis performers. Un evento che diventa ancor più inclusivo con la fruizione da parte del pubblico sordo. Sono tanti gli ambiti che legano la cooperativa alla lingua dei segni italiana, che ha sempre rappresentato una risorsa preziosa in termini di integrazione e arricchimento dei servizi, grazie agli interventi di operatrici qualificate e specializzate. Un bagaglio comunicativo ed emozionale che siamo felici di portare sul palcoscenico e che darà un valore aggiunto al laboratorio di teatro integrato che da anni promuoviamo e che consideriamo un fiore all’occhiello della cooperativa”.

“Ringrazio gli operatori Gea – ha concluso la presidente della cooperativa – per il grande lavoro di squadra. Il direttore artistico Armando Alfonsi e tutto il gruppo di lavoro composto anche da volontari per la creatività e la voglia di fare. L’amministrazione comunale di Nepi e la Pro loco per il costante e rinnovato appoggio agli eventi di teatro integrato della Cooperativa Gea. Un grazie infine alla Asl per il patrocinio e all’Ens di Viterbo, a tutti coloro che hanno scelto di condividere con noi questo momento così emozionante”.

Daniele Camilli

1 agosto, 2021