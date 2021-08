Vi siete mai chiesti che cos’è un rifiuto e come va gestito? Ne parliamo con D.M. Ecologia, azienda eco-impegnata

Ecologia – Grazie alla D.M. srl di Viterbo, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti riciclabili urbani e industriali, analizziamo il concetto di rifiuti e come scegliere al meglio un partner per l’ecologia

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – Si definiscono Rifiuti le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Vengono classificati secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

D.M. il tuo partner per l’Ecologia

D.M. Ecologia opera nel campo dei servizi ecologici mirati alla salvaguardia dell’ambienteda oltre 50 anni. Iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali crede fermamente nello sviluppo sostenibile e ha come obiettivo primario quello di gestire i rifiuti come risorse, contribuendo al risparmio energetico e all’economia circolare, operando con competenza, professionalità e tempestività.

L’attività dell’azienda è rivolta ad Enti Pubblici, Comuni, attività Commerciali, Aziende di tutti i settori produttivi e privati cittadini, con un ventaglio di servizi che va dalla raccolta e trasporto, passando dal recupero, riciclo e smaltimento di ogni tipologia di rifiuti (urbani, liquidi, solidi, speciali) compresi i SOA (scarti di origine animale) e le carcasse animali.

D.M. è in grado di offrire sia semplici consulenze ecologiche, sia pianificazione di complesse operazioni per il ripristino di impianti, aree industriali dismesse e svuotamento di locali di privati e aziende. Inoltre D.M. fornisce servizi contestuali di imballaggio, noleggio attrezzature (container, compattatori, big bags etc.) e facchinaggio.

D.M. è una piattaforma dei principali consorzi nazionali del Sistema CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi che rappresenta un efficace sistema per il recupero, il riciclo e la valorizzazione dei materiali di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Grazie all’esperienza maturata, ad un’organizzazione all’avanguardia e alla presenza di personale qualificato in ogni settore, D.M. offre ai propri clienti soluzioni su misura per lo smaltimento ed un servizio completo di assistenza in tutte le fasi dell’attività connessa alla corretta gestione dei rifiuti prodotti, il tutto nell’assoluto rispetto delle leggi e nella tutela dell’ambiente.

D.M. – Servizi per l’ecologia assicura ai propri Clienti assistenza globale e completa in materia di rifiuti, proponendosi come referente unico per tutte le problematiche legate ai rifiuti: dalla consulenza, al trasporto, all’attività di selezione e avviamento al recupero e riciclo dei rifiuti.

L’attenzione per la tecnologia, per i mezzi e per la formazione del personale, hanno permesso aD.M. di realizzare un nuovo ed innovativo sito di stoccaggio, dotato di un moderno impianto di selezione automatizzata dei rifiuti, per assicurare la massima valorizzazione e l’avvio a riciclo delle raccolte differenziate provenienti dai Comuni e dei rifiuti speciali non pericolosi delle Imprese e della GDO.

OggiD.M. rappresenta un punto di riferimento, non solo nella Tuscia, per imprese, enti pubblici e privati che devono smaltire rifiuti di diversa entità.

Hai rifiuti speciali da smaltire? ContattaD.M. Servizi per l’Ecologia.

– via mail, basta cliccare sul link dmecologia.it/preventivo-smaltimento/ e richiedere un preventivo;

– via telefono, chiamando il numero 0761 250429 potrete parlare direttamente con un operatore.

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











2 agosto, 2021