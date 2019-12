“Auguri di buone feste da parte di tutta la comunità islamica”

Viterbo - Mohamed Kdib e Nedir Hachemi del centro culturale di via Garbini ieri sera in visita alla redazione di Tusciaweb

di Daniele Camilli

Viterbo – “Auguri di buone feste”. A tutti i viterbesi. Da parte del presidente dell’associazione culturale islamica di Viterbo Mohamed Kdib e di Nedir Hachemi del direttivo dell’associazione. Ieri sera in visita a Tusciaweb. Per portare gli auguri anche al direttore Carlo Galeotti e a tutta quanta la redazione.

“L’importante ricorrenza delle festività natalizie – hanno detto Mohamed Kdib e di Nedir Hachemi in perfetto italiano – dà all’associazione culturale islamica l’occasione per esprimere alla cittadinanza viterbese e della Tuscia i nostri più sentiti auguri di buone feste e buon anno nuovo, rinnovando a tutti la nostra stima e riconoscenza con l’augurio di proseguire la collaborazione con la città e la Tuscia per il bene di tutta la collettività”.

Una bella serata. Mohamed Kdib è diventato presidente dell’associazione islamica un paio di anni fa. Quarant’anni, la sua famiglia ha combattuto la battaglia di Algeri che ha portato all’indipendenza del paese dal colonialismo francese. “Ogni anno – ha ricordato Kdib – il 1 novembre, il giorno in cui nel 1954 è iniziata la battaglia, terminata solo nel 1962, faccio vedere sempre ai miei figli il film di Gillo Pontecorvo dedicato appunto a un passaggio fondamentale per la storia dell’Algeria”.

“Ringraziamo infine – proseguono Kdib e Hachemi – per la splendida accoglienza e i pensieri che ha avuto per noi il direttore Carlo Galeotti e tutta la redazione”.

L’associazione presieduta da Kdib ha sede in via Garbini 106 ed è sempre aperta, tutti i giorni. Tra le attività del centro culturale islamico, la scuola di arabo, incontri familiari, assemblee su argomenti d’attualità, accoglienza visitatori e la preghiera del venerdì.

Daniele Camilli

24 dicembre, 2019