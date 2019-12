Bene le ragazze dell’Asd Sporting all’Ultima schiacciata dell’anno

Sport - Pallavolo - Bella prova delle giovani UNder 16 e 18 al torneo di Civitavecchia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si conclude il 2019 della Asd sporting Viterbo con la partecipazione, delle squadra Under 16 e Under 18 alla 2a edizione del torneo Città di Civitavecchia “L’ULTIMA SCHIACCIATA DELL’ANNO” che si è svolto sabato 28 e domenica 29.

La manifestazione ha visto impegnate 28 società per un totale di oltre 300 atlete.

Ottima la prova della Under 18 che conquista un ottimo 2° posto alcune buone prestazioni per le ragazze guidate dal coach Achille Frasca.

Si posizionano solo ottave le ragazze Under 16 di Raffaella De Michele alla quale questa due giorni è servita per far fare esperienza alle proprie atlete.

Continua il lavoro in palestra in attesa della ripresa dell’attività agonista nell’imminente 2020.

Asd Sporting Viterbo

31 dicembre, 2019