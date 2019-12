“La serie A al Palasmargiassi, o ci ritiriamo”

Bilanci 2019 - Sport - Volley - Parla il presidente della Scarabeo Francesco Santini: "Vogliamo la promozione, ma se non si potrà giocare a Civita Castellana rinunceremo"

di Alessandro Castellani

Civita Castellana – Anima e corpo verso la serie A. La Scarabeo Civita Castellana, capolista incontrastata del girone F della serie B alla sosta natalizia, pensa già in prospettiva, alla massima divisione della pallavolo nazionale. Ma detta una condizione precisa: si deve rimanere al Palasmargiassi. “Tornare in A e andarsene di nuovo da Civita non avrebbe alcun senso” dice il presidente Francesco Santini, lanciando un segnale chiaro all’amministrazione comunale.

Primi in classifica con 5 punti di vantaggio e una partita in meno sulla seconda in classifica. Se l’aspettava a inizio anno?

“Se quest’estate mi avessero detto che a Natale ci saremmo trovati già così avanti, non ci avrei creduto. A questo punto è inutile nascondersi: dobbiamo puntare apertamente alla promozione in serie A. E nel frattempo speriamo che il progetto di ristrutturazione del Palasmargiassi prenda il volo, perché non abbiamo nessuna intenzione di lasciare nuovamente Civita Castellana”.

A che punto è il percorso con l’amministrazione comunale?

“Siamo in contatto, abbiamo avviato un dialogo. Non nascondo che in questo momento la preoccupazione di trovarci nuovamente con una serie A senza una casa dove poterla ospitare è forte, ma siamo anche fiduciosi che possano arrivare sviluppi importanti a breve”.

Doveste andare in serie A senza la ristrutturazione del Palasmargiassi, che farete?

“Rinunceremo. Siamo stati chiari dall’inizio con tutti: se saliamo di categoria ma non è disponibile il palazzetto di Civita Castellana, ci ritiriamo. Abbiamo già sperimentato la serie A fuori dalla nostra città e non ha alcun senso farlo di nuovo”.

Nel frattempo la Scarabeo si gode un dominio quasi sorprendente nel girone di serie B. Siete voi che state andando troppo forte o il livello del girone è meno elevato del previsto?

“Una squadra che vince 8 partite su 9 è indiscutibilmente forte. Proprio domani faremo un triangolare a Teramo con le prime degli altri gironi, Ancona e Pineto: sarà interessante confrontare il livello dei vari raggruppamenti, anche in vista degli eventuali playoff per la promozione”.

In quest’ottica rientra anche la partecipazione, ormai praticamente certa, alla coppa Italia?

“Ci manca ancora un piccolo sforzo, speriamo di poter chiudere la pratica con due giornate d’anticipo (si qualificano le squadre campioni d’inverno di ogni girone, ndr). Sicuramente sarà un bel banco di prova e arricchire la bacheca dei trofei con un’altra coppa sarebbe fantastico”.

Cus Cagliari, Lazio, Sarroch o Fenice: chi è l’avversaria più forte?

“Sarroch secondo me è la squadra più attrezzata, naturalmente senza nulla togliere alle altre. E infatti proprio la vittoria contro Sarroch al Palasmargiassi è stata la partita più bella dell’anno. Una sfida di alto livello, in cui basta vedere i punteggi per capire quante emozioni abbiamo vissuto: il terzo set si è chiuso 41-43 per loro e il quarto 28-26 per noi. Il pubblico si era esaltato al massimo”.

Qual è il giocatore che l’ha sorpreso di più in questa prima parte di stagione?

“Non è bello parlare di singoli, anche perché credo che la cosa migliore della squadra sia il gruppo, fatto di giovani veramente bravi e veterani che si sono integrati benissimo. Stare in palestra e vedere la sintonia con cui lavorano i ragazzi è un piacere. Bisogna fare i complimenti al mister Grezio e al ds Carloni per aver creato questo gruppo così amalgamato e compatto”.

Alessandro Castellani

Serie B girone F – Classifica dopo 10 giornate

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 24 2 Cus Cagliari 19 3 Lazio 17 4 Sarroch 17 5 Fenice 17 6 Amin 21k Roma 7 16 7 Orte 15 8 Isola Sacra Fiumicino 14 9 Us Garibaldi La Maddalena 13 10 Anguillara 11 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

28 dicembre, 2019