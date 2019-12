L’associazione Phobos Tiziano Crocicchia Aps dona un monitor multiparametrico all’Ospedale Forlalinini

Roma - L'associazione di Capranica lo ha acquistato grazie al contributo di molte persone che hanno trasformato in realtà il progetto

Capranica – Riceviamo e pubblichiamo – Il 23 dicembre l’associazione Phobos Tiziano Crocicchia Aps ha donato al centro di rianimazione 4 dell’Ospedale S. Camillo-Forlanini di Roma un Monitor Multiparametrico, strumento di monitoraggio portatile, necessario per tenere sotto controllo i parametri vitali di pazienti, in situazione di criticità, negli spostamenti dal reparto per l’ effettuazione di esami importanti, non fattibili a reparto.

Perché la scelta del S. Camillo? Perché purtroppo tutto è nato li, dal 21 gennaio 2018, dopo l’incidente, Tiziano è stato portato li e dopo circa sei mesi di coma e di cure amorevoli è venuto a mancare.

E da questo dramma che è nata per volontà dei genitori e soprattutto degli amici l’associazione Phobos Tiziano Crocicchia Aps, per ricordare con gesti veri Tiziano, un giovane capranichese tragicamente scomparso, e nel suo nome portare anche un piccolo aiuto dove c’è sofferenza.

Il monitor è stato acquistato dall’associazione grazie all’individuazione di questo progetto a cui la generosità di tantissime persone lo ha fatto diventare realtà.

Il monitor è stato consegnato personalmente dal presidente al reparto, nelle mani del dottor Luigi Riccioni, persona che è stata molto vicino insieme a tutti i componenti del Reparto alla famiglia di Tiziano, alla presenza del nuovo direttore professor Luigi Tritapepe.

Questo è il primo passo dell’associazione e visto che Tiziano amava i giochi di ruolo per poter raccogliere altra speranza l’associazione sta organizzando a Capranica, con il sostegno del comune il 20 e 21 giugno 2020, due giornate di intrattenimento Fantasy e Medievale per ricordare Tiziano e continuare a dare una mano dove non è mai a sufficienza.

Al momento non abbiamo ancora individuato un progetto, ma sicuramente sarà un nuovo successo. Grazie di nuovo a tutti.

Comune di Capranica

24 dicembre, 2019