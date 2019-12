“Sgarbi assente al consiglio comunale, i consiglieri lasciano l’aula”

Sutri - Matteo Amori, Nunzia Casini, Ferdinando Maggini, Roberto Zocchi sono usciti per protesta dopo che la loro richiesta di rinvio è rimasta inascoltata

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi si è tenuto a Sutri il primo consiglio comunale dopo il ribaltone e dopo la revoca del vicesindaco Felice Casini e la nomina di Luigi di Mauro, già capo dell’opposizione a Sgarbi e oggi suo nuovo vicesindaco.

I sottoscritti consiglieri hanno chiesto il rinvio del consiglio comunale al fine di farlo presiedere dal sindaco Sgarbi, affinchè lo stesso facesse il passaggio istituzionale previsto dall’art. 46 Testo unico enti locali.

Per protesta, in ordine al mancato rinvio del consiglio comunale e per protesta in ordine all’assenza del sindaco, i sottoscritti consiglieri comunali sono usciti dall’aula.

Si voleva infatti, far passare tutto in cavalleria e in spregio al consiglio comunale, massima espressione di rappresentanza istituzionale.

Chi fino a ieri sedeva sui banchi dell’opposizione questa mattina, con aria spavalda e fiera, sedeva al posto di Felice Casini in sostituzione dello stesso e del sindaco Sgarbi, pur avendo perso le elezioni.

Matteo Amori

Nunzia Casini

Ferdinando Maggini

Roberto Zocchi

La richiesta di rinvio

Al segretario Comunale

Al Consigliere Anziano Giulia Cacchiarelli

AiConsiglieri Comunali

Oggetto: Istanza di rinvio del Consiglio Comunale di Sutri del giorno 27.12.2019 per nullità dell’avviso di convocazione del consiglio a firma del Consigliere Luigi Di Mauro.

I sottoscritti consiglieri Comunali chiedono il rinvio della presente adunanza, in quanto il consiglio comunale è stato convocato illegittimamente dal consigliere comunale Luigi di Mauro senza che la sua nomina a vicesindaco e assessore e la revoca del precedente vice sindaco Felice Casini, fosse stata comunicata al consiglio comunale dal sindaco Vittorio Sgarbi così come previsto dall’art. 46 testo unico enti locali.

Correttezza istituzionale atta al mantenimento di un rapporto collaborativo tra sindaco, giunta e consiglio comunale dovrebbe comportare il rispetto del consiglio comunale nella sua interezza, di ogni singolo consigliere comunale e quindi il rispetto dell’art. 46 testo unico enti locali.

Il consiglio di stato sez. 5 il 12.10.2009 n. 6253 e prima, con identica sentenza del 2005, ha richiamato i principi di cui sopra in materia di rispetto e correttezza istituzionale in caso di revoca di assessori o vice sindaci.

Si confida pertanto, nell’accoglimento della presente istanza. Si invita il consiglio comunale a pronunciarsi sulla presente.

I consiglieri comunali

Matteo Amori

Nunzia Casini

Ferdinando Maggini

Roberto Zocchi

27 dicembre, 2019