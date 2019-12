Torna lo street workout Chrismas edition

Sport - La manifestazione di ViviCivita domenica 22 dicembre a Civita Castellana

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Domenica 22 dicembre dopo il grande successo della prima edizione torna a Civita Castellana lo street workout Chrismas edition.

Si tratta del più grande format fitness outdoor in silent organizzato dall’associazione ViviCivita in collaborazione con il top trainer Antonio Vallone.

Lo street workout è un format unico in Italia, che unisce aggregazione, socializzazione, benessere e cultura. Il tutto si svolge in silent, cioè con l’utilizzo di speciali cuffie wireless, con i quali tutti i partecipanti potranno ascoltare la voce dei trainers che si alterneranno lungo il percorso cittadino.

L’ Appuntamento è alle ore 9.30 all’orto di Miretto, dove l’organizzazione allestirà un punto informazioni per la consegna delle maglie, cuffia e gadget a tutti i partecipanti.

ViviCivita organizza l’evento oltre che per promuovere lo sport in generale, anche a soprattutto per far conoscere le piazze e le vie più belle del centro storico. Una particolare Sorpresa accoglierà tutti i partecipanti a Piazza Matteotti.

ViviCivita ringrazia il Comune di Civita Castellana per il patrocinio e tutti colore che in qualche modo hanno contribuito allo svolgimento dell’evento.

Loredana Innocenzi

Presidente ViviCivita

Condividi la notizia:











18 dicembre, 2019