Università agraria “scaduta” da un anno, arrivano le istanze al prefetto e a Zingaretti

Blera - Pronti a chiedere al prefetto un commissario ad acta i consiglieri dimissionari - Dopo oltre un anno senza nulla di fatto, sollecitate le elezioni

Blera – Università agraria di Blera, scaduti da oltre un anno il consiglio e il presidente sale la protesta.

Nonostante le dimissioni in blocco di tutti i consiglieri, ad oggi il presidente uscente Luca Torelli non avrebbe infatti ancora convocato le elezioni per il rinnovo dell’organo amministrativo.

Giunti alla fine del 2019 senza alcuna novità, i consiglieri dimissionari sarebbero ora in procinto di chiedere l’intervento del prefetto, affinché, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, possa indire le elezioni che secondo loro riporterebbero alla legittimità l’organo amministrativo.

Uguale istanza sarà inoltrata al presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, perché siano i cittadini di Blera, utenti dell’università agraria, a scegliere legittimamente chi dovrà amministrare.

28 dicembre, 2019