113 nuovi marescialli dell’Aeronautica militare

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mercoledì 15 gennaio presso la scuola marescialli dell’Aeronautica militare/comando aeroporto di Viterbo si è tenuta la cerimonia del giuramento in forma individuale dei neo-promossi marescialli di terza classe dell’Aeronautica militare appartenenti al 20esimo corso normale Altair secondo.

Al cospetto della bandiera d’istituto e del comandante della scuola marescialli dell’aeronautica militare e dell’aeroporto di Viterbo, colonnello Leonardo Moroni, 113 neomarescialli del corso Altair secondo, visibilmente emozionati, hanno rinnovato, in forma individuale, il loro impegno di fedeltà alla patria.

Il comandante, nel suo intervento ha ringraziato tutto il personale del quadro permanente per il supporto fornito nel corso degli anni affinché si potesse giungere a questo momento e i giurandi “per le emozioni che mi avete suscitato oggi, facendomi ricordare il mio giuramento”.

Li ha poi esortati affinché “le parole impresse nella formula del giuramento recitata oggi e gli impegni assunti si trasformino in fatti concreti; dovete continuare ad impegnarvi per il vostro status, per il bene della collettività e per un senso di gratitudine alla forza armata che ha investito su di voi”.

I marescialli del 20esimo corso Altair secondo stanno attualmente frequentando il terzo anni di studi del loro iter formativo che culminerà con il conseguimento della laurea triennale in scienze politiche e delle relazioni internazionali e, per alcuni di essi in quella di scienze infermieristiche, prima di essere destinati, l’estate prossima, ai reparti operativi d’impiego.

La scuola marescialli dell’Aeronautica militare/comando aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del comando delle scuole dell’Aeronautica militare e della terza regione Aerea di Bari; il reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei sottufficiali del ruolo marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri.

