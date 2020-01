“Al Sacrario un parcheggio dedicato solo ai dipendenti comunali”

Palazzo dei Priori - Viterbo - La proposta è del consigliere Valter Merli (Lega)

Viterbo – Un parcheggio su misura. Per i dipendenti comunali. Lo ha chiesto il consigliere Valter Merli (Lega) durante la seduta del consiglio di martedì scorso a Palazzo dei Priori. Con un’interrogazione scritta rivolta al sindaco e vice sindaco di Viterbo, rispettivamente Giovanni Arena ed Enrico Contardo.

“Ascoltando alcuni dipendenti del comune di Viterbo che prestano la loro attività per il nostro ente – ha scritto Merli nell’interrogazione – quest’ultimi avrebbero il desiderio di un parcheggio più vicino pagando una quota mensile, tipo abbonamento, per accedere al parcheggio del Sacrario in piazza Martiri d’Ungheria per svolgere la loro giornata lavorativa. Come si sa – ha poi aggiunto Merli – il parcheggio del Sacrario la mattina è quasi sempre vuoto, ed anche il pomeriggio dal lunedì al venerdì, quando i dipendenti fanno il loro rientro in ufficio rimane sempre con tanti posti liberi”.

La richiesta ha buone probabilità d’essere accolta.

“La società Francigena (che gestisce il parcheggio, ndr) – ha poi concluso il consigliere Valter Merli – negli ultimi anni ha avuto un calo di utenza e di fatturato. Con le quote abbonamento mensili dei dipendenti incrementerebbe, anche se di un minimo, il suo fatturato, dando inoltre ai lavoratori quella sicurezza e quella tranquillità in più per mettere al sicuro la propria auto, preservandola anche da atti vandalici”.

Daniele Camilli

22 gennaio, 2020