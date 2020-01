Viterbo - L'allenatore della Viterbese: "Complimenti per la professionalità che mettete nel vostro lavoro"

Viterbo – Antonio Calabro in visita a Tusciaweb.

Ieri pomeriggio l’allenatore della Viterbese è venuto a conoscere alcuni dei giornalisti e ha potuto osservare una piccola parte del lavoro della redazione.

Accompagnato dall’addetto stampa del club Cristiano Politini, il tecnico è stato accolto dal direttore Carlo Galeotti che lo ha accompagnato nei vari locali del giornale: dalle stanze di sport e cronaca alla sala riunioni, passando tra le prime pagine dei giornali d’epoca e di tutto il mondo, incorniciate e appese sulle pareti.

Tra quelle sportive, a catturare l’attenzione di Calabro soprattutto quella che La gazzetta dello sport ha dedicato al passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus la mattina dell’11 luglio 2018: “Arrivo!” si legge in primo piano sulla rosea.

La visita è terminata in sala riunioni, dove l’allenatore ha rilasciato una lunga intervista a Samuele Sansonetti che verrà pubblicata nei prossimi giorni.

Allenatore della Viterbese già nella passata stagione, Calabro è stato sollevato dall’incarico a ridosso della finale di ritorno della coppa Italia poi vinta contro il Monza. Col cambio di presidenza è stato richiamato sulla panchina gialloblù e dopo aver lasciato in estate per un problema famigliare è subentrato a Giovanni Lopez a novembre. Nelle ultime cinque partite di campionato ha totalizzato 11 punti su 15 con tre vittorie, due pareggi e zero sconfitte.

Sul libro delle presenze di Tusciaweb, dove sono raccolti i pensieri dei tanti personaggi venuti in visita alla redazione, Calabro ha scritto: “Complimenti per la professionalità che mettete nel vostro lavoro e per il supporto che ci date in ogni momento, bello e brutto”.

31 gennaio, 2020