Arena: “Un gesto grave, da punire e condannare”

Viterbo - Il sindaco esprime vicinanza al personale della Croce Rossa Italiana e ai poliziotti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Voglio esprimere tutta la mia vicinanza al personale della Croce Rossa Italiana, comitato di Viterbo, aggredito la notte di Capodanno a piazza della Rocca, mentre era in attività 118.

Vicinanza non solo mia, ma di tutta la città, verso persone che volontariamente si mettono a disposizione per prestare soccorso. Persone che sacrificano il loro tempo e le loro famiglie per portare avanti la loro attività a servizio della gente.

Un sentito grazie va inoltre agli agenti di polizia della Questura di Viterbo, prontamente intervenuti sul posto, che hanno identificato e arrestato l’uomo, riportando anch’essi lesioni.

Il gesto commesso dall’aggressore, probabilmente ubriaco, si commenta da solo. Un gesto grave da punire e condannare, sia per l’intenzione, sia per la modalità.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

3 gennaio, 2020