Arriva la Befana a Capodimonte

Cronaca - Appuntamento il 6 gennaio in piazza San Carlo alle 15,30 - L'iniziativa è realizzata con il contributo della regione Lazio per il progetto "Le feste delle meraviglie"

Condividi la notizia:











Capodimonte – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì 6 gennaio 2020 è in programma un’altra iniziativa proposta dal comune di Capodimonte e realizzata grazie al contributo della regione Lazio rientrante nel progetto “Le feste delle meraviglie”.

Infatti, in piazza San Carlo alle 15,30, è previsto l’arrivo della Befana che porterà dolcetti ai bambini di Capodimonte con apposizione di una calza gigante di 10 metri.

L’incontro è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, e alla promozione della conservazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locale.

Le attività realizzate sono state avviate l’8 dicembre 2019 e si concluderanno il 13 gennaio 2020. Nel mese di dicembre sono stati effettuate varie attività tra cui la predisposizione degli addobbi e delle luminarie natalizie nel centro storico, l’arrivo di babbo natale in piazza con la distribuzione di dolcetti per i bambini.

Quest’anno, sul promontorio in prossimità degli scogli, inoltre è stata installata una grande stella cometa illuminata che risulta visibile ai visitatori del lungolago anche da alcuni chilometri di distanza.

Sono stati organizzati in collaborazione con l’associazione “Nuova pro loco” di Capodimonte e la rete di imprese “Naturalmente Capodimonte” varie iniziative. Tra queste il consueto tradizionale concerto del 7 dicembre alla Cascina Farnesiana tenuto dalla corale Fernando Governatori, e replicato a via Marconi splendidamente addobbata.

Dal 7 al 22 dicembre la realizzazione di una mostra di presepi artistici alla Cascina Farnesiana. L’effettuazione di una esposizione di lavori natalizi realizzati dall’Associazione “l’ago di Capodimonte” alla Cascina Farnesiana dal 7 al 22 dicembre. La presentazione il 15 dicembre di una pubblicazione concernente il dialetto Capodimontano alla Cascina Farnesiana. La mostra fotografica “Come eravamo” alla Cascina Farnesiana dal 15 al 22 dicembre. La rappresentazione artistica della natività (sacra famiglia).

E ancora il laboratorio dei bambini con riciclo materiali usati alla Cascina Farnesiana il 7 dicembre. L’arrivo di babbo natale il 24 dicembre in via Marconi con la distribuzione di dolcetti per i bambini.

Il 3 gennaio alla Cascina Farnesiana ci sarà la presentazione del libro La Dama Bianca di Monia Di Biagio. A tali manifestazioni ha collaborato la parrocchia Santa Maria Assunta di Capodimonte, e a vario titolo, attivamente anche altre associazioni operanti nel territorio.

Comune di Capodimonte

Condividi la notizia:











4 gennaio, 2020