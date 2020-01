Asfalto nuovo all’Ellera, alle Pietrare e a piazza Crispi

Viterbo - L'assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini fa il punto sui cantieri del 2020 - In calendario anche il marciapiede a ponte dell'Elce, la riqualificazione di largo Garbini e il recupero della torre di piazza del Comune

di Francesca Buzzi

Viterbo – Anno nuovo, asfalto nuovo. Il Comune di Viterbo mette in cantiere una serie di interventi di ripavimentazione delle strade più malmesse della città.

Da fare c’è molto. Non lo nega l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini. “Ma almeno stiamo iniziando – chiarisce -. Già in questo anno saranno risistemate tante strade che ne hanno bisogno. Poi in mente ne abbiamo molte altre”.

Ma andiamo con ordine. A breve i lavori dovrebbero interessare una buona porzione del quartiere Ellera: nello specifico l’asfalto nuovo arriverà a via Zara, via Pola, via Gorizia, via Ticino, via Dora Riparia e via Friuli. Poi tocca anche a via Corrado Alvaro, via Primo maggio e al quartiere Pietrare con via Fleming, via Romiti e via Pietrare. Cantiere in vista anche a piazza Crispi e all’adiacente via XXIV Maggio, oltre che a piazza Martiri d’Ungheria, nella corsia che passa davanti alla Pensilina.

“Questo è l’elenco delle strade che saranno solo riasfaltate – spiega Allegrini -, ma in ballo ci sono anche una serie di riqualificazioni vere e proprie. Progetti più ampi e importanti come la realizzazione del marciapiede per il quartiere Ponte dell’Elce, la chiusura dell’ultimo tratto dell’Urcionio fuori Valle Faul, gli interventi in strada Sterpaio e strada Ponte del Diavolo e i lavori previsti per largo Garbini che sarà ripavimentato e vi saranno posizionati alberi e panchine grazie a dei fondi del Mise”.

E ancora, nei prossimi mesi, sono previsti interventi di efficientamento energetico per palazzo dei Priori e per gli edifici della scuola Fantappiè. Progetti portati avanti e finanziati, in questo caso, dalla Regione Lazio.

Ma quello che più preme all’assessora Allegrini per il futuro prossimo è la cura del centro storico. “La parola d’ordine è riqualificare – sottolinea -. Abbiamo preso in mano una città trascurata, che ha un grande bisogno di manutenzione. Penso al quartiere antico, ma anche ad opere molto più recenti tipo il parcheggio di Valle Faul che ormai ha cinque anni, ma non è più stato toccato. Anche lì c’è bisogno di cura e conservazione”.

Rimanendo al centro c’è in ballo il progetto di consolidamento della torre civica dell’orologio che affaccia su piazza del Comune. “La progettazione è già stata avviata – precisa Allegrini -, come anche per la torre della frazione di Bagnaia per la quale stiamo aspettando il mutuo, ma che sappiamo già esserci capienza per prenderlo. Sempre grazie ad altri mutui sono all’orizzonte interventi per completare Sallupara, per la bretella che collegherà il quartiere Santa Barbara alla Superstrada e per il primo piano dell’ex tribunale di piazza Fontana Grande”.

L’assessora non dimentica nemmeno le periferie e spera in una serie di ripavimentazioni anche tra via Carlo Cattaneo e il quartiere Barco dove ammette che “alcune strade in particolare sono in condizioni pessime”.

Francesca Buzzi

11 gennaio, 2020