Auto sbanda, cappotta e finisce davanti a una pizzeria

Vasanello – Intervento di carabinieri e polizia locale

Condividi la notizia:











Vasanello – Auto sbanda, si cappotta e finisce davanti a una pizzeria.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16,45 in via San Lanno nel centro di Vasanello.

Per cause in corso d’accertamento, in una curva nei pressi della piazza principale, una Fiat Panda ha sbandato e si è cappottata finendo la sua corsa di fronte all’entrata di una pizzeria.

Fortunatamente né il conducente dell’auto e né i passanti sono rimasti feriti nell’impatto.

Sono intervenuti i carabinieri di Vasanello per effettuare i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente e la polizia locale di Vasanello per gestire la viabilità.

Sul posto anche i tecnici della Flora multiservice che hanno liberato, ripulito e ripristinato al sicurezza della strada.

Condividi la notizia:











27 gennaio, 2020