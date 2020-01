Banca sviluppo Tuscia protagonista della presentazione del libro “Advanced Advisory”

Viterbo - Appuntamento il 28 gennaio alle 18

Viterbo – Banca sviluppo Tuscia protagonista della nuova presentazione di “Advanced Advisory. Da Adriano Olivetti ad Alain Denault, dal progresso intelligente alla lotta contro la mediocrazia. La forza delle nuove competenze”, il libro che il manager Leonardo Valle ha pubblicato con la nuova casa editrice pontina LabDfg.

Si terrà a Viterbo, sabato 28 gennaio dalle 18 nella sede di Banca sviluppo Tuscia in via F. Baracca 73, l’appuntamento dedicato ai temi di innovazione, impresa e consulenza avanzata che metterà al centro l’esperienza dell’istituto bancario che vuole essere un punto di riferimento per l’economia locale e non solo, scommettendo sull’innovazione e su servizi sempre più tecnologici.

Con quali strumenti? L’avvento di blockchain e 5G, ad esempio, trasformeranno radicalmente il modo di concepire l’attività bancaria, trasformandola in un versatile hub di servizi.

A Banca sviluppo Tuscia, infatti, è dedicato uno dei capitoli del volume sulla consulenza d’impresa avanzata diventato in poche settimane un vero e proprio caso editoriale in Italia.

All’incontro parteciperanno Fabio Miraglia (Presidente Banca Sviluppo Tuscia), l’autore Leonardo Valle, il direttore editoriale di LabDFG Giovanni Di Giorgi, L’appuntamento sarà moderato dal giornalista Fabio Benvenuti.

27 gennaio, 2020