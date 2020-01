“Che belli che siete, voglio tornare in questa città”

Capodanno - Viterbo - Il pianista e compositore Giovanni Allevi incanta il teatro dell'Unione - FOTO

Viterbo – “Che belli che siete, voglio tornare a Viterbo!”. Giovanni Allevi diverte e incanta il teatro dell’Unione per il tradizionale concerto di capodanno organizzato dal Comune. Ieri sera. Platea e palchi pieni.

In prima fila il sindaco della città Giovanni Arena, il deputato Mauro Rotelli, gli assessori Marco De Carolis e Laura Allegrini, consiglieri, rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni di categoria. Tutti ad ascoltare il pianista e compositore italiano nato 50 anni fa ad Ascoli Piceno.

“Abbiamo assistito a un concerto di assoluto livello – ha commentato Arena -. Allevi lo avevamo visto a Viterbo già qualche anno fa quando ancora non era esploso in tutta la sua vena artistica. Ora è riconosciuto in tutto il mondo”.

Allevi è piaciuto. Con lui si va a colpo sicuro. Con treni e successi che hanno attraversato un po’ tutta quanta la sua carriera iniziata nel 1997 con l’album 13 dita. Fino ad Hope, il suo ultimo lavoro. Musiche accompagnate da citazioni colte. Come “l’umanità dispersa e gettata nell’esistenza” di Heiddeger, “di cui io – ha detto Allevi – orgogliosamente mi sento parte”.

Diversi i riconoscimenti ottenuti da Allevi durante il suo percorso artistico. Nel 2005, a Vienna, l’onorificenza di “Bösendorfer Artist” per la “valenza internazionale della sua espressione artistica”. Nel 2006, all’Arena Flegrea di Napoli, il premio Carosone come miglior pianista dell’anno. Il 27 dicembre 2011 è stato inoltre insignito dal presidente Giorgio Napolitano della nomina di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Infine nel 2017 gli è stato attribuito alla Camera dei deputati il Premio America della Fondazione Italia-Usa.

“Quello che affascina – ha poi concluso il sindaco di Viterbo – è questo suo rapporto con il pianoforte. In certi momenti sembrano quasi un tutt’uno. Fino a raggiungere livelli che fanno venire la pelle d’oca. Un modo degno per concludere le festività natalizie”.

Daniele Camilli

2 gennaio, 2020