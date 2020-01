“Bisogna rompere il silenzio”

Viterbo - Giornalista di Tusciaweb e sindacalisti aggrediti - La solidarietà di Manuela Benedetti (Pd)

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un’aggressione grave su cui occorre fare chiarezza. Quanto avvenuto ai danni del giornalista di Tusciaweb, Daniele Camilli, e dei tre sindacalisti della Flai-Cgil va condannato senza remore.

Ma non basta questo: l’episodio dimostra che nelle campagne intorno a Viterbo sta succedendo qualcosa che non si vuole emerga. Bene hanno fatto Camilli e la Cgil a voler puntare il faro sul lavoro dei braccianti agricoli, spesso stranieri sottopagati in condizioni di vero e proprio sfruttamento.

Occorre rompere il silenzio e prendere coscienza di un fenomeno che va contrastato a tutti i livelli.

Come Partito democratico ribadiamo la nostra massima solidarietà sia al giornalista sia ai sindacalisti aggrediti verbalmente e confidiamo che gli organismi preposti intensifichino i controlli per punire eventuali condotte contro la legge e garantire i diritti dei lavoratori.

Manuela Benedetti

Segretaria provinciale Pd



25 gennaio, 2020