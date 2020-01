Calza della Befana, è gara a chi ce l’ha più lunga…

Epifania - Viterbo, con i suoi 52 metri, rischia di perdere il record - In provincia di Caserta pronta a sfilarne una di oltre 80 metri

Condividi la notizia:











Viterbo – (r.s.) – I cinquantadue metri di lunghezza potrebbero non bastare più. Nell’anno in cui la Calza della Befana più lunga del mondo compie il ventennale, potrebbe perdere il suo record: quello di calza della Befana più lunga del mondo, appunto.

A togliere lo scettro alla città dei Papi ci sta provando Pietramelara, piccolo comune di nemmeno 5mila abitanti in provincia di Caserta. Il guanto di sfida è già stato lanciato. “L’idea – ammette Francesco Tabacchino, presidente della proloco di Pietramelara – ci è venuta proprio dopo aver visto l’evento che svolgono a Viterbo, che attualmente detiene il record. Ma noi abbiamo l’ambizione di superare gli 85, 86 metri”.

Oltre trenta metri di differenza. Perché la calza del capoluogo della Tuscia è lunga “solo” 52 metri. Quattrocento, invece, i chili di peso. Zeppa di palloncini, il 5 gennaio viene trasporta da quindici Fiat 500 e scortata da cento befane per tre chilometri: da porta Romana al quartiere Pilastro.

“La nostra calza – spiegano da Pietramelara – non sarà la solita più lunga del mondo: fino a ora c’è stato chi si è fatto preparare dei gonfiabili di 57 metri (il riferimento è a Viterbo, ndr) e chi mette insieme delle toppe a terra e le porta per il paese. In questo modo noi potremmo fare una calza di trecento metri in una settimana… Per questo abbiamo fatto di più. Per battere il record, ne abbiamo realizzata una totalmente fatta a mano: 86 metri di lunghezza, tre di circonferenza, uno di diametro e 300 chili di peso”. È in rete elettrosaldata. “I materiali sono tutti riciclati: dal ferro, ai teli, alle stoffe”.

Per conquistare il primato, la calza di Pietramelara non solo dovrà riuscire a percorrere tutto il tragitto ma dovrà arrivare anche integra. “Non essendo possibile fare alcun tipo di prova – avvertono dal comune casertano -, se ci saranno degli errori sarà il bello della diretta…”. Anche questa calza sarà trasportata dalle Fiat 500 e avrà il suo risvolto solidale. Quella di Viterbo, realizzata dal centro sociale Pilastro con regione, provincia, comune, Admo, Avis, 500 Tuscia Club, parrocchia Sacro Cuore e Confartigianato, quest’anno è a favore dell’associazione italiana persone down. “Con noi – anticipa il sindaco di Pietramelara, Pasquale Di Fruscio – ci sarà invece l’Avis”. Durante la giornata del 6 gennaio, infatti, nel comune casertano sarà possibile donare il sangue.

Condividi la notizia:











2 gennaio, 2020