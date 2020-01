Calza della Befana, occhio ai divieti

Viterbo - Comune - Interdizione del traffico e della sosta nelle vie e piazze toccate dalla manifestazione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Attenzione ai divieti in occasione dell’edizione 2020 del trasporto della calza della Befana più lunga del mondo, prevista come di consuetudine per il 5 gennaio.

Il comando di polizia locale, con apposita ordinanza (n. 776 del 28/12/2019), ha disposto i seguenti provvedimenti al traffico e alla sosta veicolare:

dalle 12 fino a termine manifestazione, in piazza San Sisto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, eccetto autorizzati;

dalle 13 fino a cessata necessità, in via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Cairoli, piazza S. Faustino (intera piazza), via Signorelli, viale B. Buozzi (fino all’incrocio con via Cristofari), via Canevari (nel tratto compreso tra viale B.Buozzi e via Caparozzi), via Beato Domenico della Madre di Dio (nel tratto compreso tra via Caparozzi e via Minciotti), via Minciotti, verrà revocato il parcheggio e istituito il divieto di sosta con rimozione, accetto autorizzati;

– dalle 13 fino a cessata necessità sarà interdetto il traffico veicolare in entrata da Porta Romana;

– dalle 16 fino a cessata necessità sarà interdetto il traffico veicolare in via Canevari (nel tratto compreso tra viale B. Buozzi e via Caparozzi).

Comune di Viterbo

