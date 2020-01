Viterbo - Il giovane ferito è stato portato all'ospedale di Belcolle - Sul posto carabinieri e 118

Viterbo – Ciclista falciato sulla Cassia.

Un ragazzo in bicicletta è stato investito intorno alle 6,30 di questa mattina sulla strada Cassia all’altezza dell’incrocio con la provinciale Commenda. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento.

Si tratterebbe di un giovane immigrato. E’ stato portato all’ospedale di Belcolle in autoambulanza. Il ciclista proveniva da Montefiascone e viaggiava verso Viterbo. All’incrocio è stato investito da un Suv. E’ stato lo stesso automobilista a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenute, oltre al personale del 118, due pattuglie dei carabinieri per i rilievi e per la viabilità.

23 gennaio, 2020