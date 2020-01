Coppa Italia, la Scarabeo aspetta il suo avversario

Sport - Volley - Serie B - I civitonici affronteranno la prima del girone E, dove attualmente è in testa il Bari - Importante continuare a vincere in campionato per giocare la gara di ritorno in casa

Civita Castellana – (a.c.) – Bari, Pineto, o magari altro. La Scarabeo Civita Castellana, fresca del titolo di campione d’inverno del girone F con due giornate d’anticipo e della relativa qualificazione alla coppa Italia, aspetta la fine delle gare d’andata per conoscere il nome della sua avversaria.

I civitonici giocheranno nel primo weekend di febbraio contro la prima del raggruppamento E, dove al momento la situazione di classifica è molto incerta. Comanda la M2g Bari, con 2 punti di vantaggio sulla Blueitaly Pineto e 4 su Arrè Turi e La Nef Osimo.

Nell’ultimo turno i baresi hanno battuto il Pineto per 3-1 e adesso, con due partite ancora da disputare, sembrano i favoriti per la qualificazione in coppa. Ma devono ancora superare lo scoglio della gara casalinga col Turi, in programma sabato prossimo.

La Scarabeo ha già potuto saggiare il livello del girone E a fine dicembre, quando si era recata a Teramo per disputare il memorial Provvisiero. Lì i civitonici avevano battuto la Bontempi Ancona (attualmente quinta in classifica) e perso 2-1 in finale contro il Pineto.

Il regolamento della coppa Italia prevede una doppia sfida andata-ritorno nei quarti di finale, con eventuale golden set al termine della seconda partita. La squadra che chiude il girone d’andata del campionato con più punti, ha il diritto di giocare la gara di ritorno della coppa in casa. Al momento la Scarabeo ha 27 punti e il Bari 24.

Se i civitonici riusciranno a passare il turno, accederanno alla final four nazionale, in programma durante la sosta di Pasqua.

15 gennaio, 2020