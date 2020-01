Una fedele lo strattona, papa Francesco si arrabbia…

Roma - Video - Lei lo attira a se, lui le dà due schiaffetti sulle mani, poi si scusa: "Ho dato il cattivo esempio"

Condividi la notizia:











Roma – Anche i papi si arrabbiano. Bergoglio ne sa qualcosa.

La sera del 31 dicembre, dopo la solenne celebrazione del Te Deum a San Pietro, il pontefice è andato in piazza per ammirare il presepe donato dal Trentino.

Come sempre, papa Francesco si è avvicinato ai fedeli per salutarli, ma mentre si allontanava una donna lo ha afferrato per un braccio, costringendolo a tornare indietro.

Il gesto, forse troppo violento, ha innervosito Bergoglio che ha reagito con uno sguardo torvo e due colpetti alla mano della fedele, per poi allontanarsi.

Alll’Angelus, stamattina, Francesco ha fatto ammenda: “A volte perdiamo la pazienza, anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”, ha ammesso.

Del resto, il papa ha il seguito di una rock star. Non è la prima volta che qualcuno, tra il popolo di Francesco, per cercare di toccarlo o stringergli la mano, lo afferra con violenza provocando una sua reazione.

In Messico, nel 2016, accadde più o meno la stessa cosa: a un ragazzo che cercò di attirarlo a sé, mentre passava per salutare la folla allo stadio di Moreila, il papa disse di “Non essere egoista”.

Un vero e proprio rimprovero ad alta voce e con volto corrucciato, anche perché il gesto del giovane fece scivolare Francesco addosso a un ragazzo in prima fila in sedia a rotelle, che il papa poi si chinò a salutare e baciare.

Già all’epoca il video, condiviso su Facebook dall’associazione nazionale Papaboys, fu condiviso più di 30mila volte in poche ore.

Epilogo più o meno simile per il nuovo video. La sequenza dello strattone e dello schiaffetto è già virale, al centro di decine di meme che reinterpretano l’episodio con ironia.

Condividi la notizia:











1 gennaio, 2020