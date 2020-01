“Ogni forma di intimidazione deve essere condannata”

Viterbo - Giornalista di Tusciaweb e sindacalisti aggrediti - Interviene il gruppo consiliare Movimento Civico Viterbo 2020

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendiamo sgomenti dell’aggressione e delle minacce subite nelle campagne di Castel D’Asso dal giornalista Daniele Camilli e da alcuni sindacalisti nel corso di una campagna di sensibilizzazione.

Questo evento colpisce il cuore e la dignità della nostra città, già duramente messa alla prova dai fatti di cronaca dell’ultimo anno.

Come movimento civico abbiamo sempre apprezzato il giornalismo d’assalto: quello che cerca la notizia e la riporta, nuda e cruda, così come dovrebbe essere.

Ogni forma di minaccia e di intimidazione verso la libertà d’informazione, in un Paese democratico, deve essere condannata da tutta la comunità, senza alcuna eccezione.

Per questo ci stringiamo attorno alle vittime di questo episodio: non possiamo che dare piena solidarietà e sostegno a loro e a chiunque, ogni giorno, si impegna per far sì che ogni cittadino sia correttamente informato e cosciente dei propri diritti, gettando così le basi per un risveglio collettivo.

Gruppo Consiliare Movimento Civico Viterbo 2020

25 gennaio, 2020