Fratelli d’Italia presenta il portale Stradedeuropa

Tarquinia - Alla presentazione dello strumento ideato dall'eurodeputato Nicola Procaccini tutto lo stato maggiore provinciale del partito

Condividi la notizia:











Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Stradedeuropa.eu, straordinaria partecipazione all’incontro che si è tenuto ieri all’auditorium San Pancrazio di Tarquinia organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia guidato da Alberto Riglietti e dalla portavoce Valentina Paterna.

Tantissimi gli esponenti del partito presenti: i consiglieri provinciali Gianluca Grancini e Sandro Leonardi, l’assessore di Orte Diego Bacchiocchi, il vicesindaco di Tuscania Leopoldo Liberati, l’assessore comunale di Viterbo Laura Allegrini, i consiglieri di Viterbo Antonio Scardozzi e Martina Minchella, oltre ai numerosi rappresentanti istituzionali, del mondo dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.

È stato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Giampieri, insieme al consigliere comunale Alberto Riglietti di Tarquinia, ad aprire i lavori del convegno per la presentazione di stradedeuropa.eu, il portale ideato dall’eurodeputato di Fratelli d’Europa Nicola Procaccini.

A seguire l’intervento del deputato FdI Mauro Rotelli, che ha spiegato: “Pur non essendoci scadenze elettorali, Fratelli d’Italia è sempre e comunque tra le persone, a raccontare l’impegno quotidiano importante per le nostre comunità, aziende, gli artigiani e gli agricoltori”.

Nicola Procaccini ha spiegato l’obiettivo dello strumento informativo: “Ci troviamo in un’Europa da cambiare e questo cambiamento deve partire dall’implementazione di nuove opportunità per i cittadini, che proprio l’Europa stessa ci offre: Stradedeuropa.eu vuole far conoscere, quanto più possibile, le varie opportunità promosse dall’Unione Europea dirette ai cittadini, alle istituzioni, al mondo delle imprese e delle associazioni”.

“Il portale, costantemente aggiornato, offrirà una vetrina sulle numerose possibilità in tema di finanziamenti, progetti, bandi e opportunità per lo studio e il lavoro” ha concluso Procaccini.

Fratelli d’Italia Viterbo

FdI Tarquinia: “Stradedeuropa, una partecipazione superiore alle aspettative”

Condividi la notizia:











18 gennaio, 2020