Frontale sulla Commenda, muore giovane

Viterbo - Sul posto carabinieri, polizia stradale, 118 e vigili del fuoco - La strada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora

Viterbo – Frontale sulla Commenda, un morto. Tragedia questa mattina intorno alle 9.

Per cause ancora in corso di accertamento una Mercedes classe A e una 600 si sono scontrate sulla Commenda, tra Viterbo e Montefiascone, all’incrocio con la Verentana.

Il conducente della 600, G. S. un giovane di 28 anni, è morto, mentre l’altro, un 22enne, sarebbe rimasto ferito lievemente e trasportato a Belcolle.

Intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane.

Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi del caso con il supporto della polizia stradale.

La strada è rimasta chiusa per qualche ora per permettere alle forze dell’ordine di intervenire e togliere la macchina. I tecnici della Flora multiservice si sono occupati di ripulire la strada.

Il traffico è stato deviato ed è tornato alla normalità in tarda mattinata.

27 gennaio, 2020