“Gli altri facciano come vogliono, la nostra calza è insuperabile”

Viterbo - Gli assessori Sberna e De Carolis stamattina alla presentazione della calza della Befana più lunga del mondo - Il trasporto domenica alle 15,30 - FOTO

Viterbo – (a.c.) – “Le altre città potranno fare anche calze di mille metri, non saranno mai come la nostra”. Alla presentazione della ventesima edizione del trasporto, a palazzo dei Priori, Viterbo rivendica a testa alta i primati della calza della Befana più lunga del mondo. Lo ripetono gli assessori Marco De Carolis e Antonella Sberna e il presidente del centro sociale Pilastro Luciano Barozzi.

Il riferimento è alla notizia pubblicata da Tusciaweb del tentativo di superare il record di lunghezza della calza viterbese da parte del comune casertano di Pietramelara. De Carolis lo dice chiaramente: “Negli ultimi giorni sui giornali abbiamo letto di altre città che vogliono provare a superarci. A noi i record non interessano, la nostra calza è e rimane unica per quello che rappresenta. Però, se qualcuno si è proprio messo in testa provare a rubarci il primato, vorrà dire che anche noi allungheremo la calza”.

“Questa manifestazione è culturale, ma soprattutto sociale – aggiunge Sberna -. Le altre città potranno fare anche mille metri di calza, ma non avranno mai la forza della nostra solidarietà”.

Anche quest’anno, infatti, il trasporto della calza della Befana avrà finalità benefiche: il ricavato andrà alla sezione di Viterbo dell’Associazione italiana persone down, presente in sala con alcuni ragazzi e la presidente Anna Lupino.

“Altre città cercano di superare il nostro primato, e a noi fa piacere perché significa che l’idea che inizialmente era considerata folle è in realtà efficace, ma nessuno potrà superare l’originalità di chi è arrivato per primo – dice Barozzi -. Inoltre nessuno potrà battere nemmeno la nostra solidarietà. In questi vent’anni abbiamo fatto opere benefiche in tutto il mondo: non c’interessa chi fa la calza più lunga, ma raggiungere l’obiettivo di solidarietà”.

A completare il tavolo degli ospiti ci sono anche Andrea De Simone di Confartigianato, Luciano Mancinelli dei vigili del fuoco, Paola Massarelli dell’Admo, Mara Piergentili del Fiat 500 club della Tuscia, Luigi Ottavio Mechelli dell’Avis e don Flavio Valeri della parrocchia del Sacro Cuore.

La calza sarà trasportata da oltre 100 befane (“al momento sono 110” dice Barozzi) e 18 Fiat 500 storiche, insieme alla banda folkloristica di Bassano in Teverina e le majorettes del gruppo Starlight Ferentum di Grotte Santo Stefano. Davanti a tutti, nel corteo delle Befane, l’assessora Sberna in persona.

La partenza della calza è prevista per domenica alle 15,30 da porta Romana, con il tradizionale tragitto fino alla chiesa del Sacro Cuore, a viale Bruno Buozzi.

Dopo il trasporto, si rinnoverà il momento dell’arrivo dei Re Magi, scortati dai musici e sbandieratori storici del Pilastro.

Per chi volesse contribuire a distanza, l’Iban per le donazioni a favore dell’Associazione italiana persone down è:

IT59 I089 3114 5050 0002 0699 203

3 gennaio, 2020