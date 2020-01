Prende fuoco la stufa e si ustiona, è grave

San Lorenzo Nuovo - Uomo trasportato all'ospedale in eliambulanza - Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

San Lorenzo Nuovo – Prende fuoco stufa in casa e si ustiona, grave anziano.

Nel pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di circa 80 anni è rimasto gravemente ustionato a causa dell’incendio della stufa che aveva in casa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica, i vigili del fuoco di Gradoli e i carabinieri.

L’uomo è stato stabilizzato dal dottor Roberto Catasca ed è stato trasportato al Sant’Eugenio con l’eliambulanza.

4 gennaio, 2020