Guerra agli storni, posizionati i dissuasori acustici a piazzale Gramsci

Viterbo - Comune - Il sindaco Arena: "Abbiamo ordinato 12 macchinari e tra lunedì e martedì saranno installati" - Nei primi due giorni della prossima settimana il Paolo Savi sarà chiuso per la pulizia del piazzale

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – Guerra agli storni, posizionati i primi dissuasori acustici a piazzale Gramsci.

Sono ormai diverse settimane che in città c’è un problema. La presenza degli storni, con relativo guano a ricoprire il manto stradale, sta diventando una vera e propria emergenza.

Ieri pomeriggio a piazzale Gramsci sono stati installati i primi dissuasori acustici, apparecchi che replicano il suono del rapace e che dovrebbero far spostare gli storni. Sul posto il sindaco Giovanni Arena con i tecnici del comune.

“Sono ormai giorni che stiamo facendo diversi tentativi per allontanare gli storni – ha spiegato il sindaco Arena –. Inizialmente abbiamo usato delle luci lampeggianti, ma con scarsi risultati. Finalmente si sta vedendo qualche miglioramento grazie ai dissuasori acustici che riproducono il verso dei rapaci. Da quando li abbiamo azionati, abbiamo visto che gli storni si spostano e quindi dobbiamo lavorare con questo sistema. Ne abbiamo ordinati 12 e tra lunedì e martedì andranno posizionati. Verranno posti nella zona che va da piazzale Gramsci fino alla stazione di Porta Romana, passando per piazza Crispi e per la zona di fronte al Paolo Savi”.

Accanto ai dissuasori acustici anche un’altra possibilità. “Oltre questo – ha aggiunto il sindaco – grazie a consulenze fatte in varie parti d’Italia, ci dovrà essere anche il contributo del falco. Il rischio è infatti che gli storni si possano abituare al suono dei dissuasori acustici e che quindi possano tornare. Il falco dovrebbe aiutare ad allontanare gli storni dalla città”.

Tra le zone più interessate dal problema c’è quella del Paolo Savi. “Sabato mattina – ha aggiunto il sindaco – farò un’ordinanza per chiudere il Paolo Savi nelle giornate di lunedì e martedì e permettere così la pulizia del piazzale davanti all’istituto. Volendo essere ottimisti, dalla prossima settimana avremo a regime i dissuasori e poi l’aiuto dei falchi e così potremo procedere alla pulizia delle strade”.

I dissuasori acustici sono entrati in funzione ieri pomeriggio all’incirca alle 17,30 e hanno continuato a “lavorare” per tutta la notte.

11 gennaio, 2020