“Impossibile accettare forme di violenza fisica e verbale nei confronti di chi svolge il proprio lavoro”

Viterbo - Il presidente della Provincia Pietro Nocchi esprime solidarietà a Daniele Camilli e ai sindacalisti dopo i fatti di Castel d'Asso

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Voglio esprimere a nome mio e del consiglio provinciale la massima solidarietà al giornalista di Tusciaweb Daniele Camilli e ai rappresentanti sindacali della Flai-Cgil, vittime di un’aggressione ed una intimidazione che vanno fermamente condannate senza alcun distinguo.

Ciò che è successo non può essere trattato come episodio isolato, perché ha gettato luce su di una situazione piena di ombre che si protrae da tempo e sul quale è necessario intervenire al più presto ed in maniera decisa.

È necessario farlo di concerto tra tutti gli organismi istituzionali preposti a tutela dei diritti dei lavoratori, contro ogni forma di sfruttamento e lotta al caporalato.

Episodi del genere vanno a minare nel profondo i principi fondamentali della nostra costituzione: la libertà di stampa e la libertà sindacale sono diritti inviolabili che abbiamo il dovere di difendere fino in fondo come società civile.

Non è possibile accettare alcuna forma di violenza fisica e verbale nei confronti di chi svolge il proprio lavoro con professionalità, come i giornalisti ed i sindacalisti coinvolti, al quale anzi voglio inviare la mia vicinanza ed un ringraziamento per il loro impegno quotidiano.

Pietro Nocchi

Presidente della Provincia di Viterbo

26 gennaio, 2020