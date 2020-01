“La maggioranza è compatta, al lavoro per le terme ex Inps”

Viterbo - Comune - Ieri mattina la riunione tra i responsabili dei partiti della coalizione e il sindaco Arena per fare il punto della situazione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri mattina si è tenuta una riunione tra i responsabili politici dei partiti di maggioranza, i capigruppo in consiglio comunale e il sindaco Giovanni Arena. L’incontro è stato molto positivo ed è stata la prima occasione dell’anno, al rientro dalle festività natalizie, per fare un’analisi sul lavoro dell’amministrazione. Si sono analizzate le criticità a cui dedicare maggiore attenzione.

Tutti hanno concordato sull’importanza di concretizzare il programma amministrativo per il 2020, con gli obbiettivi già annunciati da Arena nelle scorse settimane, primo fra tutti la soluzione in consiglio comunale per il futuro delle terme ex Inps e un netto miglioramento dei servizi dedicati al pubblico.

Il sindaco ha ringraziato per la fiducia e la stima rinnovata da tutta la coalizione e ha confermato il suo impegno a sostenere, ma anche pretendere il massimo dagli assessori e dai dirigenti comunali, fondamentali per raggiungere i risultati prefissati.

I capigruppo, portando avanti le istanze dei consiglieri, hanno chiesto un maggior coinvolgimento nelle scelte amministrative e un rapporto con l’esecutivo più diretto.

In un clima propositivo, quindi, e con l’impegno di rivedersi a breve, si è ribadita la volontà di continuare a lavorare tutti nella stessa direzione, come è stato fino ad oggi, per realizzare quegli obiettivi che tutti i cittadini si aspettano.

Maggioranza consiliare comune di Viterbo

12 gennaio, 2020