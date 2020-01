La Viterbese accarezza l’impresa, il Bari pareggia al 94′

Sport - Calcio - Serie C - Senza 13 giocatori i gialloblù di Calabro tengono sotto scacco i biancorossi per tutto l'arco del match ma vengono recuperati sul più bello: a Bensaja risponde D'Ursi in extremis

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbese – Bari 1-1 (primo tempo 1-0).

VITERBESE (3-5-2): Pini; Markic, Milillo, Baschirotto; Bianchi (dal 38′ s.t. Zanoli), Bezziccheri, Besea, Bensaja, Errico (dal 38′ s.t. Urso); Culina (dall’11’ s.t. Bunino), Molinaro (dal 41′ s.t. Sibilia).

Panchina: Maraolo, Vitali, E. Menghi, Zanoli, Ricci, M. Menghi.

Allenatore: Antonio Calabro.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra (dal 38′ s.t. Ferrari), Sabbione, Di Cesare, Perrotta (dal 14′ s.t. Costa); Schiavone, Bianco, Hamlili (dal 21′ p.t. Awua, dal 38′ s.t. Corsinelli); Terrani (dal 14′ s.t. D’Ursi); Antenucci, Simeri.

Panchina: Liso, Marfella, Esposito, Corsinelli, Kupisz, Folorunsho, Scavone.

Allenatore: Vincenzo Vivarini.

MARCATORI: 3′ p.t. Bensaja (V).

Arbitro: Luca Zufferli di Udine.

Assistenti: Francesco Cortese di Palermo e Francesco Perrelli di Isernia.

Un capolavoro fino al 94′.

Non servono tante parole per descrivere la prova della Viterbese contro il Bari. Una prestazione maiuscola di una formazione in emergenza contro la seconda forza del campionato.

Al Rocchi la squadra di Calabro tiene sotto scacco gli avversari per tutto il match e passa meritatamente in vantaggio dopo pochi minuti. Il pari dei galletti di Vivarini arriva in extremis e nell’unica occasione degna di nota di tutto l’incontro.

Tra l’innovazione (4-3-1-2) e il classico (3-5-2) Calabro si affida al secondo con poche sorprese. Tra squalifiche, infortuni e scelte societarie le assenze tra i laziali sono ben 13 e i giocatori di movimento sono quasi contati. Nonostante questo l’undici mandato in campo dal tecnico salentino mette in pratica in maniera perfetta i movimenti provati in settimana e passa subito in vantaggio con un’azione combinata: palla lunga su Bezziccheri che serve Bensaja, destro a mezza altezza che si schianta sul palo interno e Frattali bucato dopo 150 secondi. Il vantaggio lampo carica i giovani laziali (in campo con un età media di 22,9 rispetto ai 29 del Bari) e il primo tempo scorre via senza particolari sussulti per Pini, schierato in porta con la fascia da capitano. Besea a centrocampo è una diga mentre i tre di difesa bloccano ogni iniziativa di Antenucci e Simeri in maniera caparbia. A spiccare, tra loro, è soprattutto Milillo. Al di là dell’azione da rete l’unico lampo dei primi 45 minuti è sempre dei gialloblù, con uno slalom di Errico al centro dell’area avversaria concluso con una conclusione a colpo sicuro finita sopra la traversa.

La ripresa parte sulla falsariga del primo tempo: partita piacevole ma con pochissime occasioni. La Viterbese lotta su ogni pallone mentre il Bari prova a fare la partita ma la gabbia gialloblù glielo impedisce. All’ora di gioco arrivano i primi cambi con l’esordio in gialloblù di Bunino (l’attaccante entra al posto di Culina) e l’ingresso di Costa e D’Ursi, sponda Bari, per Perrotta e Terrani. Al 66′ ancora pericoli per Frattali con un coast to coast di Molinaro sventato in extremis dal numero uno biancorosso. I minuti passano e la pressione del Bari aumenta ma senza sbocchi fino al 94′, quando D’Ursi trova un pareggio inaspettato a pochi istanti dal fischio finale. Un vero peccato per la squadra di casa ma la prestazione di gruppo rimane e fa ben sperare l’allenatore e i tifosi.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Rieti – Picerno 0-1 (sabato)

Cavese – Reggina 3-0 (sabato)

Viterbese – Bari 1-1

Catanzaro – Bisceglie 2-1

V. Francavilla – Catania 0-0

S. Leonzio – Teramo 0-1

Potenza – Ternana 0-1

Avellino – Vibonese 1-1

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 20 15 4 1 42 13 29 Bari 40 20 11 7 2 34 14 20 Ternana 40 20 12 4 4 28 19 9 Potenza 39 20 12 3 5 24 14 10 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Catanzaro 32 20 9 5 6 28 22 6 Catania 29 20 8 5 7 29 30 -1 Teramo 28 20 7 7 6 22 23 -1 Vibonese 27 20 6 9 5 38 26 12 Avellino 27 20 8 3 9 25 29 -4 Viterbese 25 20 7 4 9 28 27 1 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Cavese 25 20 6 7 7 18 28 -10 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 V. Francavilla 23 20 5 8 7 24 27 -3 Picerno 20 20 5 5 10 20 26 -6 Bisceglie 14 20 2 8 10 16 30 -14 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 S. Leonzio 11 20 2 5 13 19 39 -20 Rieti 8 20 3 4 13 21 43 -22

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

Condividi la notizia:











12 gennaio, 2020