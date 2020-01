La Viterbese in emergenza spreca troppo, a Pagani è 0-0

Sport - Calcio - Serie C - Con Besea al centro della difesa e cinque under in campo i gialloblù trovano un buon pari ma tornano a casa insoddisfatti per le troppe occasioni fallite

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Paganese – Viterbese 0-0 (primo tempo 0-0).

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Panariello, Acampora; Carotenuto (dal 16′ s.t. Bonavolontà), Bramati (dal 16′ s.t. Mattia), Capece, Scarpa (dal 36′ s.t. Musso), Dramè; Diop, Calil (dal 26′ s.t. Caccetta).

Panchina: Bovenzi, Scevola, Gaeta, Alberti, Perri.

Allenatore: Alessandro Erra.

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Besea, Baschirotto; Zanoli, Bezziccheri (dal 1′ s.t. Bensaja), Sibilia, Errico; Molinaro; Bunino (dal 12′ s.t. Volpe), Tounkara.

Panchina: Maraolo, Vitali, Antezza, Scalera, E. Menghi, Urso, Ricci, Simonelli, Culina.

Allenatore: Antonio Calabro.

MARCATORI: nessuno.

Arbitro: Luigi Carella di Bari.

Assistenti: Mattia Politi di Lecce e Riccardo Pintaudi di Pesaro.

L’estrema emergenza poteva far pensare a una Viterbese in cerca del pari ma così non è stato.

A Pagani la squadra laziale se l’è giocata a viso aperto con cinque under in campo ma tre punte di ruolo, ha condotto la partita per tutti i novanta minuti e torna a casa addirittura insoddisfatta per lo 0-0 finale.

Molto meglio gli ospiti, al Torre. Più aggressivi e pericolosi ma troppo poco incisivi sotto porta con gli attaccanti che in caso contrario avrebbero regalato una vittoria più che meritata.

Nonostante le assenze è proprio la Viterbese partire meglio. Senza Markic, Besea viene arretrato al centro della difesa e prende fiducia dopo due buoni interventi in avvio, mentre Molinaro si alterna abilmente tra il ruolo di mezz’ala e quello di trequartista alle spalle di Bunino e Tounkara. Dopo 28 secondi è proprio il giovane cosentino a trovare il primo squillo dell’incontro con un destro debole e all’8′ è sempre lui ad andare vicino alla rete, al termine di una bella azione propiziata da Tounkara e rifinita da Bunino: il destro finale viene murato in extremis da Sbampato. L’avvio su ritmi alti viene smorzato da una fase frammentata che va avanti fino al duplice fischio: tanti falli da entrambe le parti, alcune buone azioni di Errico (molto più nel vivo del gioco rispetto a domenica) e un’occasione per l’ex gialloblù Diop a pochi istanti dall’intervallo. Nel centrocampo laziale pesa soprattutto l’assenza di De Falco.

A inizio ripresa la Viterbese spreca malamente una ripartenza tre contro tre con Tounkara che preferisce andare al tiro dalla distanza. Poco più tardi Calabro getta nella mischia Volpe e il cambio si rivela azzeccato per l’economia del gioco ospite. Al 72′ il numero 18 colpisce la rete esterna con un destro da distanza ravvicinata e al 77′ sempre lui conclude alto. L’occasione più grande, però, arriva al 79′ con un assist preciso dell’ex Frosinone per Tounkara che a tu per tu con Baiocco, dopo una sgroppata di trenta metri a campo aperto, si fa deviare in angolo la conclusione del possibile 1-0. Pochi sussulti nei dieci minuti finali: la Viterbese ci prova con Molinaro ma è poco lucida, la Paganese spaventa Pini con una zuccata del neoentrato Musso e l’incontro finisce a reti bianche. Per i laziali è il quarto risultato utile consecutivo con due pareggi e due successi tra fine dicembre e il mese di gennaio. Domenica al Rocchi c’è il Catania che oggi ha battuto l’Avellino.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

recupero 20esima giornata

mercoledì 22 gennaio

Picerno – Cavese 3-1

Paganese – Viterbese 0-0

Catania – Avellino 3-1

Casertana – Potenza

Teramo – Catanzaro

Vibonese – Monopoli

Bisceglie – Rende

Bari – S. Leonzio

Reggina – V. Francavilla

Ternana – Rieti

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 52 21 16 4 1 44 14 30 Bari 43 21 12 7 2 39 16 23 Ternana 43 21 13 4 4 31 20 11 Monopoli 40 21 13 1 7 29 18 11 Potenza 40 21 12 4 5 25 15 10 Catania 33 22 9 6 7 33 32 1 Catanzaro 32 21 9 5 7 29 24 5 Teramo 31 21 8 7 6 23 23 0 Paganese 29 22 7 8 7 31 26 5 Viterbese 29 22 8 5 9 29 27 2 Cavese 28 22 7 7 9 20 31 -11 Vibonese 27 21 6 9 6 38 27 13 Casertana 27 21 6 9 6 29 28 1 Avellino 27 22 8 3 11 26 33 -7 V. Francavilla 24 21 5 9 7 25 28 -3 Picerno 23 22 6 5 11 23 28 -5 Bisceglie 14 21 2 8 11 17 32 -15 Rende 14 21 3 5 13 15 39 -24 S. Leonzio 12 21 2 6 13 19 39 -20 Rieti 8 21 3 4 14 23 48 -25

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

Condividi la notizia:











22 gennaio, 2020