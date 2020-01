La Viterbese ritrova il sorriso, agganciato l’ottavo posto

Sport - Calcio - Serie C - Contro il Picerno i gialloblù tornano al successo esterno dopo quattro mesi e mezzo - A Potenza finisce 1-0: la decide Tounkara - In attesa dei match di domani laziali in zona playoff

di Samuele Sansonetti

Picerno – Viterbese 0-1 (primo tempo 0-0).

PICERNO (3-5-2): Pane; Priola (dal 32′ s.t. Vanacore), Fontana, Lorenzini; Melli (dal 16′ s.t. Nappello), Kosovan, Vrdoljak (dal 32′ s.t. Calamai), Pitarresi, Guerra (dal 40′ s.t. Squillace); Santaniello, Esposito (dal 32′ s.t. Ripa).

Panchina: Cavagnaro, La Vigna, , Zaffagnini, Ruggieri, Donnarumma, Montagno.

Allenatore: Domenico Giacomarro.

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Markic (dal 43′ s.t. Ricci), Baschirotto; Bianchi (dal 1′ s.t. Zanoli), Besea (dal 1′ s.t. De Falco), Sibilia, Errico; Bensaja (dal 32′ s.t. Urso); Bunino, Tounkara (dal 32′ s.t. Molinaro).

Panchina: Maraolo, Vitali, E. Menghi, Simonelli, Culina.

Allenatore: Antonio Calabro.

MARCATORI: 6′ s.t. Tounkara (V).

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola.

Assistenti: Marco Ceolin di Treviso e Andrea Torresan di Bassano del Grappa.

Tounkara rompe un digiuno che durava dal 27 ottobre. E regala alla Viterbese un successo esterno che mancava dal primo settembre.

Al Viviani di Potenza i gialloblù battono il Picerno nell’anticipo della 22esima giornata e ritrovano il sorriso dopo la delusione di domenica col Bari.

I tre punti fuori dal Rocchi mancavano da tanto, troppo tempo. E arrivano in uno scontro quasi diretto molto complicato: con una sconfitta la zona playout si sarebbe avvicinata pericolosamente ma in questo modo si allontana in maniera consistente, consentendo ai viterbesi di affrontare i prossimi incontri con meno timori.

A decidere la partita, come detto, è l’attaccante di origini senegalesi a inizio ripresa, che sigla l’1-0 definitivo grazie a un ottimo servizio di Bunino che è risultato tra i migliori in campo.

Nel primo tempo poco meglio il Picerno (in campo senza under) e Viterbese non pervenuta. Gialli ingenui per Besea e Markic nelle battute iniziali e nei minuti successivi pressione crescente della squadra di casa, che sfiora il vantaggio con una conclusione di Santaniello sporcata in extremis proprio da Besea e un palo esterno colpito da Pitarresi. Il 3-4-1-2 pensato da Calabro fino all’intervallo non funziona e l’unica sufficienza piena è per Bensaja, schierato sulla tre quarti e incaricato di disturbare l’inizio di azione avversaria ancor prima di Tounkara e Bunino (all’esordio da titolare con la sua nuova maglia). Errico e Bianchi, quinti di centrocampo, sono assenti e sulle seconde palle arriva quasi sempre per primo il Picerno: proprio per questo il tecnico degli ospiti lascia negli spogliatoi Besea e Bianchi (anche lui ammonito) e a inizio ripresa manda in campo De Falco e Zanoli.

A questo punto inizia un’altra partita e si nota fin dal 46′, quando un’azione sull’asse Tounkara – Bunino manda al tiro il secondo che sfiora lo specchio della porta con un colpo di testa sotto misura. L’accoppiata funziona meglio a parti invertite: ripartenza di Bunino, assist perfetto per Tounkara e sinistro secco che al 51′ supera Pane tra le proteste rossoblù per un presunto fallo laterale non ravvisato dall’arbitro a inizio azione. Dopo lo svantaggio Giacomarro cambia impostazione con pressing a tutto campo e uno schieramento più offensivo ma la Viterbese si difende con ordine, subito pronta a ripartire. Di pericoli veri, dalle parti di Pini, non se ne vedono e nonostante l’apprensione finale la squadra laziale chiude l’incontro con una vittoria importantissima, che certifica il +8 sulla zona playout e l’ottavo posto al pari del Teramo. Ovviamente in attesa delle partite di domani.

Serie C – girone C

22esima giornata

domenica 19 gennaio

Picerno – Viterbese (sabato)

Vibonese – Cavese

Catania – Potenza

Bisceglie – Reggina

Ternana – Rende

Bari – Rieti

Paganese – S. Leonzio

Casertana – V. Francavilla

Teramo – Avellino

Catanzaro – Monopoli

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 20 15 4 1 42 13 29 Bari 40 20 11 7 2 34 14 20 Ternana 40 20 12 4 4 28 19 9 Potenza 39 20 12 3 5 24 14 10 Monopoli 37 20 12 1 7 27 17 10 Catanzaro 32 20 9 5 6 28 22 6 Catania 29 20 8 5 7 29 30 -1 Viterbese 28 21 8 4 9 29 27 2 Teramo 28 20 7 7 6 22 23 -1 Vibonese 27 20 6 9 5 38 26 12 Paganese 27 20 7 6 7 31 26 5 Avellino 27 20 8 3 9 25 29 -4 Casertana 26 20 6 8 6 28 27 1 Cavese 25 20 6 7 7 18 28 -10 V. Francavilla 23 20 5 8 7 24 27 -3 Picerno 20 21 5 5 11 20 27 -7 Bisceglie 14 20 2 8 10 16 30 -14 Rende 14 20 3 5 12 14 36 -22 S. Leonzio 11 20 2 5 13 19 39 -20 Rieti 8 20 3 4 13 21 43 -22

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

18 gennaio, 2020