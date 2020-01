Mezza Viterbese contro un Bari al completo, al Rocchi un match da brividi

Sport - Calcio - Serie C - I gialloblù, senza sei titolari, ospitano la squadra di Vivarini che non ha mai perso - Calabro lancia Pini e Culina, ballottaggio tra Molinaro e Bunino - Fischio d'inizio alle 15

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Certe partite si vincono coi singoli mentre altre di squadra. Quella di oggi, per la Viterbese, appartiene al secondo gruppo.

Va chiarito subito un aspetto: contro il Bari parlare di successo è un discorso proibitivo ma nel calcio niente è impossibile. E ogni incontro ha una storia a parte che molto spesso prescinde dalle questioni di classifica.

L’emergenza in casa gialloblù è più grande che mai e parla di tre squalificati (Atanasov, De Giorgi e Tounkara), tre esclusi per scelta tecnica (Biggeri, Pacilli e Svidercoschi) e sei infortunati (Antezza, Corinti, Simonelli, Scalera, Palermo, De Falco e Volpe), per un totale di 13 calciatori ai box di cui ben sei titolari. Praticamente mezza squadra.

L’arrivo di Cristian Bunino in parte sopperisce la penuria di attaccanti ma negli altri reparti di gioco la coperta è molto corta e contro la seconda forza del campionato, decisa a tentare una super rimonta alla Reggina, sarà molto complicato ottenere punti. Servirà una partita di squadra, come detto. Con giocate semplici e movimenti sincronizzati al massimo senza sbavature specialmente in difesa.

Dall’altra parte, in effetti, ci sono Mirco Antenucci e Simone Simeri che nel girone d’andata hanno messo a segno 19 gol in due, risultando la seconda coppia gol più prolifica del raggruppamento meridionale alle spalle dei soli Simone Corazza e German Denis della Reggina (primi a quota 20). Oltre a questo la squadra pugliese può contare sulla miglior difesa del campionato (13 gol subiti a pari merito col Potenza) e su un’imbattibilità che dura dall’insediamento di Vincenzo Vivarini. Dal 25 settembre il successore di Giovanni Cornacchini ha portato a casa nove vittorie e cinque pareggi a una media strepitosa di 2,28 punti a partita.

Numeri impressionanti che indicano una gara a senso unico ma attenzione alla sosta e alle motivazioni dei laziali. I 27 giorni senza giocare, tra sciopero e pausa natalizia, potrebbero favorire la squadra di casa, molto più giovane e meno appesantita dai carichi di lavoro del richiamo di preparazione invernale. Inoltre, contro un avversario di primissimo livello e tra mille difficoltà i gialloblù potrebbero trovare maggiori stimoli. Il tutto grazie anche alla bella vittoria sulla Virtus Francavilla arrivata all’ultimo respiro dopo il pareggio degli ospiti nel recupero.

Per contrastare il 4-3-1-2 avversario l’allenatore salentino ha due opzioni principali: il classico 3-4-2-1 o l’innovativo 4-3-3 provato in settimana. Sia nel primo che nel secondo caso è comunque scontata la presenza di Roberto Pini tra i pali e quella di Antonini Culina, finalmente in forma, in attacco dove giocherà anche uno tra Salvatore Molinaro e Cristian Bunino. In difesa, a sostituire Zhivko Atanasov, sarà Alessio Milillo alla sua sesta stagionale da titolare.

Ad arbitrare l’incontro del Rocchi, che partirà alle 15, sarà Luca Zufferli di Udine con l’assistenza di Francesco Cortese di Palermo e Francesco Perrelli di Isernia. Il fischietto friulano ha già diretto cinque volte la Viterbese tra serie C, coppa Italia di serie C e serie D e il bilancio statistico è positivo: per i laziali tre vittorie casalinghe (Teramo, Paganese e Torres) e due sconfitte esterne (Potenza e Siena).

Viterbese – Bari

probabili formazioni

VITERBESE (4-3-3): Pini; Zanoli, Markic, Milillo, Baschirotto; Besea, Sibilia, Bensaja; Errico, Molinaro, Culina.

Panchina: Maraolo, Vitali, Bezziccheri, Urso, Ricci, Bunino, Bianchi.

Allenatore: Antonio Calabro.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Schiavone, Bianco, Hamlili; Terrani; Antenucci, Simeri.

Panchina: Liso, Marfella, Esposito, Floriano, Neglia, Awua, Corsinelli, D’Ursi, Kupisz, Ferrari, Folorunsho, Cascione.

Allenatore: Vincenzo Vivarini.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine.

Assistenti: Francesco Cortese di Palermo e Francesco Perrelli di Isernia.

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

12 gennaio, 2020