Molinaro – Bensaja, la Viterbese annienta il Catania

di Samuele Sansonetti

Viterbese – Catania 2-0 (primo tempo 0-0).

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Markic, Baschirotto; Bianchi (dal 15′ s.t. Urso), Besea (dal 1′ s.t. Sibilia), Bezziccheri (dal 1′ s.t. Molinaro), Errico; Bensaja; Bunino (dal 15′ s.t. Simonelli), Tounkara (dal 29′ s.t. Culina).

Panchina: Maraolo, Vitali, De Santis, Antezza, Zanoli, Ricci.

Allenatore: Antonio Calabro

CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Marchese, Biagianti; Calapai, Biondi, Vicente (dal 29′ s.t. Rizzo), Mazzarani, Pinto; Sarno (dal 13′ s.t. Curcio), Barisic.

Panchina: Martinez, Di Molfetta, Pino, Salandria, Manneh, Distefano.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

MARCATORI: 36′ s.t. Molinaro (V), 42′ s.t. Bensaja (V).

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia.

Assistenti: Francesca Di Monte di Chieti e Francesco Ciancaglini di Vasto.

Viterbese show nei minuti finali.

I gialloblù battono il Catania in extremis e portano a casa il quinto risultato utile consecutivo tra dicembre e gennaio.

A decidere l’incontro, da 0-0 fino all’82’, le marcature di Molinaro e Bensaja, che mettono la firma sull’ennesima prestazione convincente della squadra laziale. Ora la zona playoff diventa ancor più effettiva e Calabro può guardare al futuro con ottimismo, nonostante un calciomercato che fatichi a decollare specialmente sull’acquisto di un difensore centrale.

C’è emergenza in difesa da entrambe le parti ma la Viterbese recupera Markic e può tornare a schierare il trio considerato titolare dopo la partenza di Atanasov. Poche alternative anche negli altri ruoli per Calabro, privo di Palermo e De Falco a centrocampo e Volpe in attacco: davanti ci sono Bunino e Tounkara con il supporto di Bensaja, schierato nella posizione che mercoledì è stata occupata da Molinaro. Il Catania, orfano di Esposito, Silvestri e Saporetti, risponde con un 3-5-2 inedito con Marchese e Biagianti arretrati al fianco di Mbende e Barisic al posto di Curriale, altro assente di lusso, come terminale offensivo.

In settimana tecnico dei laziali aveva chiesto ai suoi un approccio fatto di intensità e pressing e i calciatori rispondono in maniera positiva: è la squadra di casa a fare la partita con tanta aggressione e due occasioni in avvio (Besea prima e Tounkara poi) ribattute dalla difesa rossazzurra. Nei minuti successivi Tounkara impegna Furlan con un colpo di testa angolato e Besea grazia il portiere con una sforbiciata troppo angolata che sfiora il palo esterno. Per il Catania una sola occasione in tutto l’arco del primo tempo: minuto numero 45, rilancio sbagliato di Bianchi e destro secco di Vicente deviato sopra la traversa da Pini.

Durante l’intervallo Calabro decide di dare un segnale alla sua squadra con l’inserimento di Molinaro per Bezziccheri (oltre al cambio “neutro” tra Sibilia e Besea): un terzo attaccante in campo al posto di un centrocampista per un atteggiamento molto più offensivo. A tornare in campo più motivato è però il Catania che attacca in maniera più decisa e al 52′ coglie la seconda occasione dell’incontro con un piazzato di Barisic ribattuto da Pini. La ripresa scorre via in maniera equilibrata ma solamente fino all’82’, quando la Viterbese dà il via allo show che vale il prezzo del biglietto. Ad aprire le danze è Molinaro che segna l’1-0 con un colpo di testa a scavalcare Furlan mentre a lanciare i titoli di coda cui pensa Bensaja sei minuti più tardi, con un aggancio a centro area che spinge in rete il pallone del 2-0. Tifosi in estasi e quinto risultato utile consecutivo per la formazione laziale che si porta a -1 proprio dai siciliani.

A inizio partita, infine, il bel gesto di società e curva con il saluto al tifoso Gabriele che di recente ha subito un delicato intervento. Per lui l’accoglienza del presidente Romano al centro del campo e lo striscione della curva: “Padrone del tuo destino, bentornato Gabriele!”.

Serie C – girone C

23esima giornata

domenica 26 gennaio

Rende – Vibonese 1-1 (sabato)

Reggina – Bari 1-1

Viterbese – Catania 2-0

V. Francavilla – Paganese 2-0

Monopoli – Ternana 0-0

Potenza – Bisceglie

Rieti – Casertana

Avellino – Picerno

Cavese – Teramo

S. Leonzio – Catanzaro (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 53 23 16 5 2 46 17 29 Bari 47 23 13 8 2 41 17 24 Ternana 47 23 14 5 4 34 20 14 Monopoli 44 23 14 2 7 30 18 12 Potenza 41 22 12 5 5 25 15 10 Teramo 34 22 9 7 6 24 23 1 Catania 33 23 9 6 8 33 34 -1 Viterbese 32 23 9 5 9 31 27 4 Catanzaro 32 22 9 5 8 29 25 4 Viterbese 30 23 7 9 7 29 29 0 Paganese 29 23 7 8 8 31 28 3 Vibonese 28 23 6 10 7 39 29 10 Casertana 28 22 6 10 6 29 28 1 Cavese 28 22 7 7 8 20 31 -11 Avellino 27 22 8 3 11 26 33 -7 Picerno 23 22 6 5 11 23 28 -5 Bisceglie 17 22 3 8 11 18 32 -14 Rende 15 23 3 6 14 16 41 -25 S. Leonzio 12 22 2 6 14 19 40 -21 Rieti 8 22 3 4 15 23 51 -28

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

26 gennaio, 2020