“Nave bloccata a Civitavecchia, la situazione è sotto controllo”

Cronaca - Lo comunica in una nota la Asl Roma 4: "Subito attivate tutte le procedure previste dal ministero della Salute"

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – In merito al presunto caso segnalato in data odierna sulla nave da crociera al porto di Civitavecchia, la Asl Roma 4 intende rassicurare tutti i cittadini e gli operatori portuali in quanto sono stati attivate nell’immediato tutte le procedure previste dal protocollo del ministero della Salute, e che la Asl è in contatto costante e diretto con Usmaf, ministero della Salute e Seresmi dello Spallanzani.

La situazione è gestita e sotto controllo.

Fanno capo all’unità di crisi attivata anche il comune di Civitavecchia e la capitaneria di porto, che stanno svolgendo un ruolo di primaria importanza nella gestione delle operazioni.

Asl Roma 4

30 gennaio, 2020