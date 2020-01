Pallavolo, il 13enne Umberto Caporossi in Nazionale under 17

Sport - Il giovane della Volley life ha preso parte allo stage di fine anno a Roma - Il tecnico Matteo Antonucci: "Il nostro giocatore si è ben distinto"

Roma – (s.s.) – Ottimo periodo in casa Volley life.

Dopo aver chiuso il 2019 con la prima squadra in vetta alla classifica, per la società viterbese è arrivato un ulteriore motivo di soddisfazione.

Negli ultimi giorni dell’anno, per la precisione dal 26 al 30 dicembre, un ragazzo del settore giovanile è stato convocato in Nazionale under 17.

Si tratta di Umberto Caporossi, che ad appena 13 anni ha ricevuto l’importante chiamata per lo stage di allenamento al Cpo dell’Acquacetosa a Roma.

Nei cinque giorni il giovane opposto del 2006 ha lavorato agli ordini dei tecnici Monica Cresta e Mauro Rizzo insieme ad altri 17 azzurrini, tra i quali due ulteriori laziali (Lorenzo Fattorini e Luca Loreti della Fenice Roma).

“E’ la seconda volta che Umberto Caporossi partecipa a un’esperienza federale con la Nazionale – racconta l’allenatore della Volley life Matteo Antonucci -. Il gruppo di ragazzi continuerà ad allenarsi in vista degli Europei del 2021 e il nostro giocatore si è ben distinto. Siamo tutti molto contenti e speriamo che riporti questa esperienza con entusiasmo nei campionati in cui è impegnato”.

Samuele Sansonetti

3 gennaio, 2020