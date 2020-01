Il Paolo Savi ospita “Hackathon”

Viterbo - L'evento si svolgerà l'11 gennaio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un hackathon per cambiare il mondo.

Il prossimo 11 gennaio, nell’istituto tecnico economico P. Savi di Viterbo, si terrà un evento rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Viterbo e provincia. Tale evento, detto Hackathon, è stato ideato e sarà condotto da alcuni studenti del Savi, particolarmente esperti di informatica, con la supervisione delle professoresse Annamaria Moneta e Alessandra Sacchi.

L’Hackathon, volto a sensibilizzare i partecipanti riguardo il problema dello “spreco” nel suo significato più ampio, consisterà in una maratona progettuale di undici ore, in cui i partecipanti verranno posti di fronte ad una situazione problematica (problem solving).

Gli studenti, suddivisi in squadre, saranno impegnati in una competizione, nella quale, utilizzando le proprie competenze, cercheranno di trovare una soluzione efficace ed innovativa al problema posto. Il team che avrà elaborato l’idea vincente sarà scelto da una giuria qualificata e si aggiudicherà un premio finale in denaro. Per la creazione del progetto saranno messi a disposizione supporti informatici e si potrà essere assistiti da un tutor che aiuterà la squadra durante lo sviluppo dell’attività.

Le ragazze e i ragazzi di terza media interessati possono iscriversi tramite la propria scuola o anche singolarmente all’evento, effettuando la registrazione dal sito del P. Savi.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato.

