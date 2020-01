“Patrice è stato un dono per tutti”

Viterbo - Padre Marius: "Una morte crudele" - Tantissime persone hanno dato il loro ultimo saluto al 40enne morto mercoledì scorso sulla Sammartinese

Viterbo – “Patrice era un dono”. Piazza San Sisto a Viterbo. Fuori e dentro la chiesa. Non c’è più uno spazio libero. Ci sono tutti. Patrice Tiekone, 40 anni, morto per un incidente stradale sulla Sammartinese lo scorso 15 gennaio, era amato da tutti.

E tutti, che lo hanno amato, questa mattina lo hanno accompagnato per il suo ultimo viaggio. L’addio.

“Fino a pochi giorni fa – ha detto padre Marius che ha celebrato il funerale – Patrice era in mezzo a noi, sorrideva ed era carico di speranza. È impossibile sciogliere le vostre lacrime. Una morte crudele. Era nel pieno dell’età, quando la voglia di fare era tanta”.

L’Audi di Patrice mercoledì notte ha perso il controllo e si è schiantata contro un’insegna del distributore Q8 sulla Sammartinese in direzione di San Martino al Cimino.

In chiesa ci sono i familiari. Ramona e Matthias. Ovunque, amici, parenti, gestori di locali, istituzioni, i consiglieri comunali Sergio Insogna e Andrea Micci, militanti, tifosi di calcio, come lo era Patrice, i colleghi delle Poste, dove lavorava.

“Patrice era un uomo di amicizia – ha proseguito padre Marius -. Era un figlio, un padre, un compagno, aveva tanti desideri ardenti”.

Le persone in strada e dentro la chiesa di San Sisto piangono. Lanciano palloncini bianchi e neri all’uscita. Un lungo applauso ha seguito Patrice Tiekone fino all’ingresso in via Garibaldi.

“Patrice è stato un dono per i suoi 40 anni di vita – ha concluso la sua omelia Marius -. Ma resta sempre quello che è stato seminato. E proprio per questo, per quello che di bello ha seminato, proprio per questo la vita di Patrice è stato un dono”.

18 gennaio, 2020