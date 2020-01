“Quella di Caffeina è una grande squadra che sa costruire risultati e i numeri lo dimostrano”

Villaggio di Natale a Santa Severa - Carlo Rovelli, presidente della fondazione, dopo i dati sulle presenze diffusi della regione Lazio

Santa Marinella – Riceviamo e pubblichiamo – Castello di Santa Severa, risultati record. Rovelli (Caffeina): “Orgogliosi di questa squadra e pronti a vincere altre sfide”.

“Orgoglio è la parola credo più giusta per descrivere come ci sentiamo oggi”. Così Carlo Rovelli, presidente della fondazione Caffeina Cultura, a pochi minuti dalla diffusione dei risultati senza precedenti del villaggio di Natale al castello di Santa Severa.

“Quella di Caffeina – continua Rovelli – è una grande squadra che sa costruire grandi risultati e i numeri diffusi dalla regione Lazio lo dimostrano. Mi fa allora molto piacere leggere anche della soddisfazione del presidente Nicola Zingaretti. Ancora una volta Caffeina Cultura si dimostra capace di realizzare proposte attrattive per i cittadini e preziose per i territori, a Viterbo come in tutto il Lazio e altrove. Il mio primo ringraziamento non può che andare ai cittadini che ci hanno scelto, il secondo va alle alle nostre squadre, dalla segreteria ai ragazzi dell’animazione, agli operai, a tutto lo staff di Caffeina Cultura. Siamo pronti a vincere insieme sfide sempre più belle”.

3 gennaio, 2020