Viterbo - Intervento di polizia e 118

Viterbo – Ragazzini sfondano vetrina al corso.

Intervento, nel tardo pomeriggio, dei poliziotti della squadra volante della questura di Viterbo. Due ragazzini, di circa 12 anni, hanno sfondato la vetrina di un’attività commerciale a corso Italia.

Distrutta, per la precisione, la porta in vetro del negozio di scarpe e abbigliamento Dominique: è andata in frantumi, con i cristalli che si sono riversati sui sampietrini.

Sul posto gli agenti della volante, che stanno cercando di capire se i due ragazzini abbiano sfondato la vetrina al culmine di una lite o di un gioco finito male o se si sia trattato di un atto vandalico. Passati al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118, perché sembrerebbe che i 12enni abbiano sbattuto la testa contro la vetrina.

19 gennaio, 2020