Stop alla prescrizione, oggi sciopero di un giorno dei penalisti

Giustizia - In piazza Montecitorio a Roma la manifestazione nazionale - A Viterbo si terrà il processo in corte d'assise per l'omicidio di Norveo Fedeli

Condividi la notizia:











Viterbo – Stop alla prescrizione, oggi lo sciopero di un giorno dei penalisti. Stop quindi a tutte le udienze anche a Viterbo, ad eccezione dei processi in cui l’imputato è detenuto o sottoposto ad altra misura cautelare. Si terrà il processo per l’omicidio di Norveo Fedeli, in programma alle 10 davanti alla corte d’assise, il cui imputato, Michael Aaron Pang, è recluso da otto mesi a Mammagialla. Salterà invece il processo, sempre in corte d’assise, all’infermiere accusato di omicidio in concorso per la vicenda del feto una bimba settimina gettato in un cassonetto del Salamaro, nel 2013, in quanto l’imputato non è sottoposto a misura.

Alla protesta indetta a livello nazionale per questo martedì, 28 gennaio, dall’Unione camere penali aderiscono anche i legali iscritti alla camera penale “Ettore Mangani Camilli” di Viterbo.

L’Ucp per l’occasione, come si legge in un comunicato: “Ha convocato una grande manifestazione nazionale degli avvocati penalisti italiani davanti alla camera dei deputati in Roma per martedì 28 gennaio 2020 dalla mattina, giorno nel quale, secondo la prevista calendarizzazione dei lavori, si discuterà e si voterà in aula la proposta di legge Costa”. Alla manifestazione di piazza Montecitorio anche una delegazione di avvocati viterbesi con il presidente della camera penale Roberto Alabiso.

L’Ucp invita a partecipare: “Tutte le componenti dell’avvocatura italiana, a partire dal Consiglio nazionale forense e dai consigli degli ordini territoriali fino a tutte le realtà associative che in tutti questi mesi di lotta politica dell’Unione delle camere penali italiane hanno ripetutamente manifestato sostegno, solidarietà e condivisione”.

L’Unione delle camere penali italiane, infine, “promuove per lo stesso giorno, presso l’Hotel Nazionale in piazza Montecitorio, un convegno di studiosi del diritto e della procedura penale, aperto alla partecipazione di tutti i parlamentari della repubblica che vorranno cogliere l’occasione di ascoltare, conoscere e comprendere le obiezioni e le critiche di diritto sostanziale, processuale e costituzionale che militano per l’immediata abrogazione della sciagurata riforma Bonafede della prescrizione”.

Condividi la notizia:











28 gennaio, 2020