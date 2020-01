“Romano vuole portare la Viterbese dove non è mai stata ma serve lavoro e sacrificio”

Sport - Calcio - Serie C - Il direttore generale Diego Foresti tra presente e futuro: "Ottimi rapporti col Frosinone, prima di acquistare dobbiamo sfoltire"

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Diego Foresti la serie B non la nomina e non è un caso.

“C’è già chi lo fa” ammette scherzosamente il direttore generale della Viterbese. Il riferimento è al presidente Marco Romano, che più di una volta ha spiegato che tra gli obiettivi futuri c’è il salto tra i cadetti che nella Tuscia non è mai arrivato.

Il focus del dirigente di origini bergamasche arriva a margine della presentazione ufficiale di Cristian Bunino, promettente attaccante del Pescara con trascorsi sia in serie B (Pro Vercelli, Livorno e Pescara) che in serie C (Siena, Alessandria, Juventus under 23 e Padova).

Il 23enne piaceva a molte squadre e per accaparrarselo il club di via della Palazzina ha effettuato un’operazione lampo: anziché prendere tempo e sfoltire il reparto offensivo ha lanciato l’affondo senza esitazioni.

“Prima bisognava fare qualche uscita – racconta Foresti – ma applicando questa politica non saremmo riusciti a chiudere col giocatore. Bunino è un giovane di valore tra i più forti della categoria e chiude i movimenti in entrata nel reparto avanzato. Il nostro problema, così come quello di molte altre squadre del nostro livello, sono gli esuberi. Abbiamo 31 tesserati ed è un numero troppo elevato. La lista dei calciatori in partenza è stata annunciata dal presidente e loro ne sono al corrente. Dopo aver sfoltito penseremo ad altri innesti”.

Intanto c’è da pensare al Bari, che domani arriverà al Rocchi forte di 14 risultati utili consecutivi e seriamente intenzionato a recuperare i dieci punti di distacco dalla Reggina. La squadra laziale, tra qualche infortunio e tre squalifiche, è falcidiata dalle assenze ma la condizione generale è buona e può guardare al futuro con ottimismo.

“Stiamo molto bene fisicamente e questo è molto importante – conclude Foresti –. Proveremo in tutti i modi a fare una buona prestazione e siamo convinti di riuscirci. Guardando al di là della singola partita posso dire che il connubio con il Frosinone sta andando molto bene e il presidente Maurizio Stirpe ci ha chiamato per farci i complimenti. Il presidente Marco Romano è intenzionato a fare bene. Non l’ha mai nascosto: vuole portare la Viterbese dove non è mai stata ma serve lavoro e sacrificio. E’ arrivato per restare e sta facendo qualcosa di importante”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

11 gennaio, 2020