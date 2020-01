“Sopraintendenza ai beni paesaggistici, la sede naturale è palazzo Altieri”

Oriolo Romano - Dopo l'appello di Luisa Ciambella interviene anche il coordinatore del circolo Pd Italo Carones

Oriolo Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Grazie alla iniziativa di riorganizzazione delle articolazioni periferiche del ministero dei Beni culturali voluta dal ministro Franceschini è stata istituita la sopraintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici di Viterbo Rieti ed Etruria meridionale.

Questa sopraintendenza di nuova istituzione può avere una naturale e prestigiosa sede nella nostra provincia, ad Oriolo Romano all’interno di palazzo Altieri, proprietà del ministero, dove, in una apposita ala esiste ormai da alcuni anni una sede distaccata della sopraintendenza, operativa, con personale e uffici a disposizione, dove già alcuni funzionari responsabili del procedimento per i comuni della Tuscia svolgono la loro attività.

Le motivazioni a favore di questa localizzazione sono più di una, a partire dalla importante e primaria condizione che non ci sarebbe nessun aggravio di costi in quanto nella struttura di palazzo Altieri è già tutto pronto con numerosi uffici a disposizione e già funzionanti, inoltre la posizione geografica di Oriolo è la migliore per equidistanza e collegamenti tra Roma e Viterbo.

Il circolo Pd di Oriolo sostiene questa proposta non per campanilismo ma perché ritenuta ragionevole soprattutto sul fattore costi, sicuri che l’amministrazione comunale si muoverà nel migliore dei modi per verificarne fattibilità e per raggiungere al meglio questo obiettivo.

Insomma sembra che le condizioni affinché palazzo Altieri possa ospitare la sede della sopraintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Viterbo Rieti ed Etruria meridionale ci siano tutte.

Italo Carones

Coordinatore circolo Pd Oriolo

30 gennaio, 2020